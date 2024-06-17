معتمر بقدمين صناعيتين يخطف قلوب المسلمين حول العالم.. «نفسه متلهفة نحو الحرم»

بشوق شديد ولهفة قلب واضحة، ظهر أحد المعتمرين في مقطع فيديو خلال الأيام السابقة ليخطف قلوب المسلمين في جميع أنحاء العالم، ويضرب مثلًا رائعًا في العزيمة والإرادة، ويؤكد أن ما يريده القلب ينصاع له الجسد؛ إذ ظهر مرتديًا ملابس الإحرام، متجهًا نحو الحرم المكي، سائرًا بخطوات متعجلة وكأنه ليس من ذوي الهمم أو يتحرك بقدمين صناعيتين.

معتمر يسير بأقدام صناعية نحو الحرم

وأثار مقطع الفيديو الذي لم تتجاوز مدته نصف دقيقة تعجب وفرحة المسلمين، بل وكل نَفس مُقدرة للهفة القلوب واشتياقاتها؛ بعدما لاحظوا جميعًا لهفة الرجل وهو يسير نحو الحرم المكي، يحاول الإسراع بخطواته قدر الإمكان، ورغم كونه فاقدًا لقدميه ومعتمدًا على أطراف صناعية، فإن ظروفه الصحية هذه لم تحنِ إرادته أو تسنيه عن تحقيق حلمه، بل ولم تُبطئ حتى خطواته أو تُثقلها.

وإلى جانب الإشادة الواسعة التي حظى بها هذا الرجل عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، راح كثيرون من الرواد يتساءلون عن حقيقة الفيديو وزمن تصويره بالضبط، وما إذا كان في موسم الحج هذا العام أم في وقت آخر، ليجيب موقع «ABN News» على هذه الأسئلة جميعها، مؤكدًا صحة الفيديو، مشيرًا إلى أنه يعود إلى أحد المعتمرين من ذي الهمم في أثناء تأديته لعمرة رمضان العام الجاري.

دعوات قلبية صادقة

وإلى جانب تحقيقه حلم العمرة وزيارة الحرم المكي، فقد حظى هذا المعتمر بدعوات قلبية صادقة من كثيرين مِمَن رأوا الفيديو؛ إذ راحوا يدعون له بأن يغفر الله ذنوبه ويرحمه ويفيض عليه بِما تمنى، إلى جانب الدعاء له بأن يعينه الله على تحمل ظروفه الصحية وألا يضيق قلبه بها أو يصيبه الضجر يومًا.

وكتب أحد رواد الـ«سوشيال ميديا»: «ربي أكرمه بحق لهفة قلبه وشوقه إلى زيارة بيتك الحرام.. أعنه يا الله على ظروفه الصحية هذه ولا تحرم قلبه الجميل من تحقيق كل ما تمنى»، وكتب آخر: «فيديو جميل يبث مشاعر روحانية جميلة في النفس وأيضًا يبكتنا على كل تقصير صدر عنا.. فيا الله أرحمنا وأغفر لنا ذنوبنا وآثامنا وأمنحنا زيارة بيتك الحرام».