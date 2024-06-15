وزير الإسكان: حملات لضبط وصلات المياه المخالفة وتحصيل المديونيات

شنت أجهزة تنمية مدن العبور والشيخ زايد وأسيوط الجديدة، بالتعاون مع الشرطة المختصة، حملات لضبط وصلات وعدادات المياه المخالفة وتحصيل المديونيات، وذلك في إطار الحفاظ على مرفق مياه الشرب وتقليل الفاقد.

صرح بذلك الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشيرًا إلى أنّ هناك تكليفات لجميع رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بضرورة تحقيق المستهدفات في تحصيل فواتير الاستهلاك وكذا التعامل بحزم مع مخالفات سرقات المياه واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

حملات مكبرة للقضاء على العشوائيات والإشغالات

وفي السياق ذاته، أكد المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، ضبط عدد من وصلات مياه الشرب غير القانونية وذلك من خلال الحملات التي يتم تشكيلها، إذ شنت إدارة حماية شبكات مياه العبور والتعامل مع الوصلات المخالفة، حملة مكبرة للكشف على الوصلات غير القانونية «سرقات المياه»، وكذلك رفع العدادات المخالفة والمستحق عليها متأخرات مالية بمبالغ محددة.

ضبط عدد من وصلات مياه الشرب غير القانونية

و الحملة عن ضبط 11 وصلة من الوصلات المخالفة ورفع 35 عداد مياه والتحفظ عليها لعدم سداد المستحقات المالية.

وطالب رئيس جهاز مدينة العبور، قاطني المدينة، بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات وعدم التجاوز، وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات تتعلق بمرفق المياه عبر الخط الساخن 15100 طوال الـ24 ساعة.

وكشف المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، استمرار شن حملات مكبرة يوميا من قبل لجنة ضبط وصلات المياه المخالفة، بالتعاون مع شرطة التعمير وشرطة المرافق بالمرور اليومي على كافة أحياء المدينة.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أن تلك الخطوة تأتى في إطار اتخاذ الإجراءات اللآزمة، لتقليل الفاقد من المياه والتصدي لحالات التعدي على شبكات مياه الشرب، مؤكداً استمرار المرور الدوري على المناطق كافة بالمدينة، للتصدي بكل حزم والتعامل مع حالات التعدي على مرافق الدولة وتوقيع غرامات على المخالفين، ووقف التعامل على الوحدات المخالفة لحين دفع متوسط المتأخرات عن شهور الاستخدام.

وقال المهندس ياسر عبدالله رمضان، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، إنه تم شن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات ومراجعة التراخيص ووصلات المياه غير القانونية بالمنطقة الصناعية بالمدينة.

وأوضح أنّ الحملة مرت على بعض المصانع بالمنطقة الصناعية الأولى لمراجعة رخص التشغيل وموقف تنفيذ إجراءات الحماية المدنية، كما تم التنبيه بسرعة استخراج وتجديد رخص التشغيل، وشملت الحملة مراجعة وصلات المياه، والتأكد من توصيل عدادات المياه للمصانع، وتم تحرير 7 محاضر سرقة مياه.