طريقة عمل صينية فطار العيد.. «مذاق شهي وجودة مضمونة»

تعتبر صينية الكبدة والكلاوي والسجق والكفتة، الراعي الرسمي لإفطار أول أيام عيد الأضحى المبارك في غالبية البيوت المصرية، وتُطهى بقطع من اللية لإعطائها الدسامة المطلوبة، لذا فإن هناك خطوات بسيطة للحصول على مذاق شهي ومميز لتلك الوجبة.

وأوضح الشيف عماد الخشت في برنامج «جدو عماد» المذاع على قناة cbc sofra، طريقة عمل صينية فطار العيد في الخطوات التالية:

مقادير صينية إفطار العيد

كبدة بلدي مكعبات متوسطة.

كلاوي مكعبات متوسطة.

قلب مقطع مكعبات متوسطة.

سجق مكعبات.

كرات لحمة مفرومة.

250 جرام لية مفرومة «يمكن الاستغناء عنها».

3 ملاعق كزبرة جافة.

3 ملاعق ثوم مفروم ويمكن تقليل الكمية حسب الرغبة.

نصف كوب خل أبيض.

10 فصوص ثوم صحيح.

2 بصل مفروم ناعم.

3 ثمرات فلفل أحمر حار سليم أو مقطع قطع صغيرة حسب الرغبة.

رشة بسيطة من جوزة الطيب.

2 ملعقة بابريكا حلوة أو حارة أو مدخنة.

ملح.

فلفل أسود.

ربع كوب خل عنب أحمر ويمكن الاستغناء عنه.

كزبرة خضراء مفرومة.

يفضل نقع الكبدة والكلاوي والقلب في قليل من الخل قبل التسوية.

مكونات التقديم

خبز بلدي.

سلطة طحينة.

سلطة بابا غنوج.

بطاطس محمرة.

طريقة عمل صينية فطار العيد