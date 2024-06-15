«الإفتاء»: عرفة أعظم الأيام عند الله.. والنبي أمرنا باغتنامه

قال الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنّ مناسك الحج بدأت أمس في منى، حيث جلس الحجاج يوما كاملا في منى للتروية للتجهيز لأداء المناسك، موضحًا أن يوم عرفة أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك، قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن خير الدعاء هو دعاء يوم عرفة.

وأضاف «عبد السميع»، في حواره ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج: «بعد صلاة الفجر اليوم يبدأ الحجاج في النزول إلى صعيد عرفة، وعرفة هو ركن الحج الأكبر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم».

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «في عرفة يدعو الحجاجُ اللهَ كثيرا ويقرأون القرآن ويسبحوا ويكبروا ويهللوا، ثم إذا غربت شمس عرفة يبدأون في تكميل المناسك، إذ ينتقلون إلى المزدلفة ويجمعوا الحصوات، بعدها يتوجهون إلى منى وفي صباح يوم العيد يرمون جمرة العقبة الكبرى ومنهم من يذهب للطواف بالبيت، وهو طواف الركن وطواف الإفاضة، ويذبح هدي ويتحلل بعد ذلك التحلل الأصغر، ثم بعد ذلك يرمي جمرتين على مدى ثاني وثالث مرة، وبذلك تنتهي مناسك الحج لمن تعجل، ومن أراد انتظار اليوم الثالث فله ذلك».

وأكد، أن النبي أمر الحجاج وغير الحجاج باغتنام هذا اليوم، فمن كان حاجا فلا يستحب لهم الصيام في هذا اليوم بسبب المجهود الكبير الذي يبذلونه، أما سائر الامة، فإن الصيام بالنسبة لهم مستحب، بل هو من فضائل الأعمال وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر سنة ماضية وسنة آتية.