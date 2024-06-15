تحذير من سرقة أموالك بالبنوك في العيد.. كيف تحافظ على حساباتك؟

وجهت العديد من البنوك المصرية، ومن أبرزها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بالتزامن مع عيد الأضحى، تحذيرات مهمة لعملاء البنكين، من أجل المحافظة على سرية حساباتهم البنكية وعدم تعرضهم لسرقة أموالهم عن طريق طرق الاحتيال المختلفة.

وترصد «الوطن» عبر السطور التالية، التحذيرات والنصائح التي وجهتها البنوك إلى العملاء بشأن عمليات الاحتيال المختلفة.

أبرز التحذيرات والنصائح من البنوك إلى عملائهم

- تحديث تطبيق الموبايل البنكي من خلال متجري التطبيقات «Google Play» أو «App Store»، وعدم اللجوء إلى تحميل التطبيق البنكي أو تحديثه من خلال أي مصدر آخر.

- يجب على جميع علماء البنوك، الانتباه جيداً إلى المكالمات الاحتيالية التي يطلب من خلالها المتصل من العميل، الحصول على البيانات الشخصية وبيانات الحساب البنكي، زاعمًا أنه يعمل بالبنك وهذا غير صحيح، فالبنوك لا تتصل لتطلب بيانات الحساب، وتحديث البيانات يكون من خلال فروع البنوك فقط.

- الحرص على عدم الدخول عبر شبكات الـWIFI العامة في الأماكن المختلفة، والاكتفاء فقط بالشبكات الموثوق بها.

عدم فتح أي روابط مجهولة

- عدم فتح أي رابط يتضمن رسالة مجهولة مثل: «مبروك كسبت جائزة من البنك».

- عدم مشاركة رمز التحقق CVV مع أي شخص مهما كان، وهو عبارة عن الثلاثة أرقام الموجودة على ظهر البطاقة البنكية.

- عدم مشاركة الرقم السري المتغير «OTP» مع أي شخص نهائيًا الذي يصل في رسالة نصية على الهاتف، نظراً لأنه رقم سري للغاية.

- عدم مشاركة الأرقام السرية الخاصة بالبطاقة البنكية مع أي شخص نهائيًا تحت أي ظرف.