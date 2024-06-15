موعد صلاة العيد 2024 في عجمان.. تعرف على أماكن الساحات

ساعات قليلة ويحل عيد الأضحى في الإمارات العربية المتحدة، إذ يسعى المسلمون لمعرفة موعد صلاة العيد 2024 في عجمان، سواء المحليون أو المغتربون، حتى يتمكنوا من الاستعداد للصلاة.

موعد صلاة العيد 2024 في عجمان

ويعد معرفة موعد صلاة العيد 2024 في عجمان، تعد مناسبة دينية هامة يترقبها المسلمون في الإمارات بفرحة وبهجة كبيرتين، يشمل احتفالهم بهذه المناسبة الدينية الخروج لأداء صلاة العيد، والتبرع بالأضاحي والمساعدات للفقراء والمحتاجين، وتبادل الزيارات والتهاني مع الأهل والأصدقاء، مما يعزز الروحانية والترابط الاجتماعي في هذا اليوم المميز.

وفي التقرير التالي ترصد «الوطن» موعد صلاة العيد 2024 في عجمان عند الساعة 6:07 صباحًا.

مصليات صلاة العيد 2024 في عجمان

يُشجع المسلمون في عجمان على الحضور إلى المساجد المخصصة لصلاة عيد الأضحى، حيث تُقام الصلاة بروحانية عالية وبحضور كبير من المصلين، وتأتي كالتالي:

- مصلى علي بن أبي طالب.

- دعاء السلف الصالح.

- مسجد المنامة.

- مسجد الشيخ عبد العزيز بن راشد النعيمي.

- الآنسة حنفاريا.

- مسجد أبو حنيفة النعمان.

- مصلى عمر بن جمعة.

- مصلى جابر بن عبدالله.

تُعتبر صلاة عيد الأضحى فرصة لتعزيز الروحانية والترابط الاجتماعي بين المسلمين في عجمان، يُشجع المسلمون على تقديم التبرعات والأضاحي للفقراء والمحتاجين في هذا اليوم المبارك، مع تبادل التهاني والزيارات مع الأهل والأصدقاء.