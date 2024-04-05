التعرف على الساحات والمساجد الكبيرة قبل صلاة عيد الفطر، يجعل الأمر أكثر سهولة على المصلين حول العالم، لمنع الازدحام أو التأخر عن أدائها، بالإضافة إلى التحضير لها من شراء ثياب جديدة واتباع السنة النبوية في الاحتفال بعيد الفطر.

ويحرص المسلمون كل عام مع اقتراب نهاية شهر رمضان الكريم، على متابعة أماكن ومواعيد صلاة عيد الفطر حول العالم، ومن بينها دولة الإمارات، إذ يتحرى المقيمون فيها معرفة أماكن وموعد صلاة عيد الفطر في عجمان 2024.

أماكن وموعد صلاة العيد عيد الفطر في عجمان 2024

ويستعرض «الوطن» في الفقرات التالية، أماكن وموعد عيد الفطر في عجمان 2024، ليتمكن المسلمين من أدائها على موعدها.

أماكن وموعد عيد الفطر في عجمان 2024

وأشارت هيئة الشؤون الإسلامية في الإمارات، إلى أن شهر رمضان لعام 1445 هجريًا سيكون 30 يوما، وبالتالي يكون موعد صلاة عيد الفطر 2024 في عجمان يوم الأربعاء، بالإضافة إلى أن الإجازات الرسمية في الإمارات ستكون لمدة 6 أيام، وتبدأ من يوم الاثنين 8 أبريل حتى يوم الأحد 14 أبريل، وتعود الحياة إلى طبيعتها يوم الاثنين 15 أبريل 2024.

فيما سيكون موعد صلاة عيد الفطر في عجمان بتمام الساعة 6:09 صباحًا، وفقا لما ذكرته الحسابات الفلكية.

أماكن وساحات صلاة عيد الفطر في دبي 2024

تقترب أيام العيد ويرغب المقيمين في محافظة عجمان بمعرفة ألأماكن التي سيأدوا فيها صلاة العيد، وفي ضوء ذلك كشفت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في عجمان، أن الساحات ستكون في مصلى علي بن أبي طالب بالمنطقة الصناعية الجديدة، ومصلى جابر بن عبدالله بمنطقة النعيمية، بالإضافة إلى مسجد المنامة للعيد بمنطقة المنامة، فضلا عن مصلى حنفرية للعيد بمنطقة مصفوت.