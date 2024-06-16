9 دول تحتفل بعيد الأضحى يوم الاثنين .. منها بلدان عربيان

في الوقت الذي تستعد فيه معظم دول العالم العربي والإسلامي ومنها مصر والسعودية والإمارات، للاحتفال بأول أيام عيد الأضحى المبارك، الذي يأتي في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة أعلنت 9 دول أنها تحتفل بعيد الأضحى يوم الاثنين الموافق 17 يونيو لتخالف بهذا موعد الاحتفال الديني.

9 دول تحتفل بعيد الأضحى يوم الاثنين

وفيما يلي، تعرض جريدة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، من هي الـ9 دول التي أعلنت أنها تحتفل بعيد الأضحى يوم الاثنين المقبل، في السطور التالية:

دولتان عربيتان تحتفلان بالعيد الاثنين

وكشفت الهيئات الرسمية في دولتي عمان والمغرب أنها لم تستطع تحرى هلال شهر ذي الحجة المبارك يوم الخميس 6 يونيو، وبذلك كانت غرة الشهر المبارك يوم السبت 8 يونيو، لتخالف بذلك معظم دول العالم.

وتحتلف الدولتان العربيتان بأول أيام عيد الأضحى 2024 المبارك غد الاثنين، بينما يكون اليوم الأحد الموافق 16 يونيو الحاري هو يوم عرفه

7 دول إسلامية تعلن الاثنين أول أيام عيد الأضحى

واتفقت مع الدولتين العربيتين 7 دول إسلامية أخرى أعلنت رسميًا أن غد الاثنين هو أول أيام عيد الأضحى المبارك وهي: إندونيسيا وماليزيا وبروناي وبنجلاديش وباكستان وإيران وغانا.

ويرجع اختلاف موعد عيد الأضحى المبارك في الدول العربية، نتيجة استطلاع هلال الشهر الهجري في يوم الـ29 من كل شهر، وفي بعض الأماكن قد يتعذر على المسلمين رؤيتها، فيصبح الشهر الهجرى 30 يومًا.