دعاء اللبس الجديد.. «الحمد لله الذي كساني»

يعد الدعاء من الأعمال المستحبة في كل الأوقات وكذلك اللبس الجديد، حيث يوجد دعاء اللبس الجديد يردده المسلم عند ارتداء الملابس الجديدة.

ومن أمثلة الأدعية التي يمكن أيرددها المسلم لدعاء اللبس الجديد هي:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم« مَن لبسَ ثَوبًا فقال : الحمدُ لله الذي كَسَانِي هذا الثَّوب ورَزَقنِيه مِن غيرِ حَوْلٍ مِنِّي ولا قُوة؛ غُفِرَ له ما تَقدَّم مِن ذَنبِه وما تَأخَّر» .

«اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له».

«الحمد لله الذي رزقنا من فيض نعمه هذا الرزق، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا والبسنا ثوب الصحة والعافية، اللهم يسر لي أمري وارزقني الهداية فلا حول ولا قوة لي إلا بك يا رزاق يا وهاب».

« الحمد لله الذي كساني وسترني، اللهم إني أسألك البركة في رزقي، اللهم باعد اللهم بيني وبين الشر، اللهم لك الحمد على النعم ما أشعر منها وما لا أشعر يا رزاق يا وهاب».

«يا من بيده ملكوت كل شيء أحمدك وأشكرك على رزقي هذا وأسألك رب أن تبارك لي فيه، اللهم لا تجعل الدنيا وزينتها أكبر همومنا، والبسنا ثوب الصحة والعافية يا أكرم الأكرمين».

« الحمد لله الذي رزقنا هذا بلا حولٍ منا ولا قوة، اللهم إنا نعوذ بك من شره ونسألك خيره، اللهم ارزق كل محتاج فلا يخفى عليك حال العباد يا معين يا كريم».

ذكرت دار الإفتاء أنه يستحب أن يبتدئ المسلم في لبس الثوب والنعل والسراويل وشبهها باليمين من كميه ورجلي السراويل ويخلع الأيسر ، ثم الأيمن . الأذكار للنووي