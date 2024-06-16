في أيام العيد.. تحديث جديد بأسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية

يشهد سوق الذهب حالة من الرواج بسبب زيادة الإقبال على شراء شبكة الخطوبة وهدايا الزواج، وبحسب مؤسسة جولد بيليون والشعبة العامة للذهب، فإنّ أسعار الذهب اليوم الأحد 16-6-2024، تشهد حالة من الاستقرار وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر والأوسع انتشارًا بين المواطنين.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووفق الشعبة العامة للذهب سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3140 جنيها للشراء، بينما سجلت للبيع مبلغ الـ3120 للبيع دون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم في مصر دون مصنعية

تستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21 وكذلك باقي الأعيرة، وفي مقدمتها عيار 24 الأكثر نقاءً وفق الأسعار المعلنة من مؤسسة جولد بيليون المتخصصة في أبحاث الذهب.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3589 جنيهًا للبيع دون مصنعية، خلال بداية التعاملات الصباحية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في محال الصاغة المصرية نحو 2691 جنيها دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2093 جنيها وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت، بمحال الصاغة، 25120 جنيها للبيع، فيما سجلت الأونصة الذهبية نحو 2333 دولار للبيع.

أسعار الذهب عالميًا

سجلت الأونصة نحو 2333 دولار للشراء