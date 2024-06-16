مشهد يخطف القلوب.. ماذا فعل حاج لإنقاذ زوجته المتعبة على عرفات؟

لقطات تخطف القلوب بطلها حاج وزوجته أثناء تواجدهما في جبل عرفات، إذ كان يسحب زوجته داخل صندوق بعدما أرهقها المشي أثناء أداء موسم الحج، الأمر الذي نال إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

حاج يسحب زوجته بعد التعب

خلال مقطع الفيديو ظهر الحاج مرتديًا ملابس الإحرام، وكان يسحب زوجته، وعلامات الإرهاق تظهر عليه من شدة حرارة الطقس التي شهدتها المملكة العربية السعودية أمس في يوم عرفة، وفقا لما ذكرته قناة العربية.

ونال مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جاءت التعليقات كالتالي: «ماشاء الله.. ربنا يحفظهم» وأيضًا: «ربنا يتقبل حجتكم ويحفظكم»، وأيضًا: «ربنا يكون مع كل حجاج بيت الله الحرام ويقويهم».

حاج يسحب زوجته حتى لا تتعب من المشي pic.twitter.com/4o5LaqeK5m — أحمد الرحيلي (@ruhaily_a) June 15, 2024

أداء مناسك الحج

وبدأ حجاج بيت الله الحرام في الساعات الأولى من صباح اليوم يؤدون مناسك رمي الجمرات في مشعر منى برمي الجمرة الكبرى (جمرة العقبة) ويأتي ذلك وسط انسيابية في التنقل، وتسخير كافة الإمكانات الخدمية والأمنية.

ورمى ضيوف الرحمن الجمرة دون وجود أي تزاحم أو تدافع في الأدوار الأربعة لمنشأة الجمرات، مع وجود جميع الخدمات الأمنية والصحية وأيضا الخدمات الإسعافية والدفاع المدني فضلا عن ودود رجال الأمن القائمين على تنظيم حركة الحجيج في ساحات جسر الجمرات.

وبعد أن ينتهي الحجاج من رمي الجمرات، يتوجهون إلى القيام بأعمال النحر، وبعد ذلك يقومون بحلق رؤوسهم ثم الطواف بالبيت العتيق وأيضا القيام بالسعي بين الصفا والمروة.