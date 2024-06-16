تفاصيل أعلى ودائع أسبوعية في 3 بنوك.. عائد يصل إلى 12.5%

تقدم العديد من البنوك في القطاع المصرفي المصري أنواعًا متعددة من الودائع بفوائد تنافسية، ومن بين تلك الودائع، الوديعة الأسبوعية في البنوك، والتي يصل العائد منها إلى 12.5%.

تفاصيل أعلى فائدة للوديعة الأسبوعية في 3 بنوك

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل أعلى فائدة للوديعة الأسبوعية في 3 بنوك، حسب التفاصيل المعلنة على المواقع الرسمية للبنوك.

الوديعة الأسبوعية في البنك التجاري الدولي cib

تتراوح نسبة الفائدة على الوديعة الأسبوعية في البنك التجاري الدولي cib ما بين 8.5 إلى 12.5%، وتبلغ مدتها 7 أيام ويصرف العائد بنهاية هذه المدة، بينما يبلغ الحد الأدنى لربط الوديعة نحو 25 ألف جنيه.

الوديعة الأسبوعية في بنك أبو ظبي التجاري

تبلغ نسبة الفائدة على الوديعة الأسبوعية في بنك أبو ظبي التجاري نحو 10%، بدورية صرف آخر المدة، بينما يبلغ الحد الأدنى لربط الوديعة نحو 5 آلاف جنيه مصري، كما يمكن الاقتراض بضمان الوديعة بقيمة 90%.

الوديعة الأسبوعية في بنك الاستثمار العربي

تصل نسبة الفائدة على الوديعة الأسبوعية في بنك الاستثمار العربي إلى نحو 4.75%، ويبلغ الحد الأدنى لربط الوديعة نحو 500 جنيه مصري، ويصرف العائد بنهاية المدة، كما يمكن الحصول على بطاقة ائتمان بضمان الوديعة.