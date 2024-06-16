«صناع الخير»: نستهدف توزيع 35 طنا من اللحوم البلدية على المستحقين 

بدأت فرق عمل مؤسسة «صناع الخير للتنمية» عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تنفيذ مبادرة «صك الأضحية» التي تستهدف الإنابة عن المضحين في ذبح أضاحيهم، وتوصيل لحوم الأضاحي لمستحقيها في قرى «حياة كريمة» والأكثر احتياجًا.

أكد هاني عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «صناع الخير»، في بيان، أن أهداف المؤسسة في مشروع صك الأضحية لعام 2024 تشمل توزيع 35 طنًا من اللحوم البلدية بعد ذبحها في مجازر وزارة الزراعة.

وأوضح أن هذه اللحوم تتضمن أنواعًا مختلفة مثل اللحوم البقرية والجاموسية والأغنام، بالإضافة إلى ذلك، سيتم توزيع 10 آلاف كرتونة من المواد الغذائية، مع استهداف الأسر الأولى بالرعاية في عشر محافظات هي الأقصر، قنا، أسيوط، الفيوم، الجيزة، القاهرة، الغربية، البحيرة، الدقهلية، والشرقية.

وأشار إلى أن المؤسسة بدأت هذا العام، وللعام الثالث على التوالي، إطلاق مبادرة صك الأضحية لتوزيع لحوم الأضاحي على المستحقين في كل أنحاء مصر، وذلك تنفيذًا لأهداف التحالف الوطني في تقديم المساعدات الموسمية للمستحقين، حيث تُعد لحوم الأضاحي احتياجًا ضروريًا للأسر الأكثر احتياجًا في القرى المستهدفة.

مضاعفة الخير الواصل إلى الأسر المستحقة

وأكد أن «صناع الخير» تخطط هذا العام لمضاعفة الخير الواصل إلى الأسر المستحقة في هذه الأيام المباركة، وستقوم المؤسسة بتوزيع كرتونة مواد غذائية بالإضافة إلى لحوم الأضاحي، لضمان تلبية جميع احتياجات الأسر الغذائية طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وليس فقط احتياجاتها من لحوم الأضاحي.

وأضاف أن «صناع الخير» بدأت مرحلة عمل مبادرة صك الأضحية بمعاينة واختيار عجول الأضاحي البقرية والجاموسية لهذا العام من خلال لجان متخصصة. يتم ذبح الأضاحي وفق التوقيتات الشرعية من بعد صلاة عيد الأضحى إلى عصر آخر أيام التشريق، وسيتم التنسيق الكامل مع الجمعيات القاعدية ليكون توزيع اللحوم وكرتونة المواد الغذائية بعد الذبح مباشرة، ليستفيد المستحقون منها على الفور، وسيتم التوزيع تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي في المحافظات المستهدفة.

وأوضح عبد الفتاح أن المؤسسة تتواجد بخدماتها النوعية في كل القرى الأشد احتياجًا على مستوى الجمهورية، وبخاصة في المناطق الحدودية والنائية. ستصل لحوم الأضاحي، مثلها مثل كل خدمات «صناع الخير»، إلى سكان القرى الأشد احتياجًا بالتنسيق الكامل مع المحافظين، وعبر فريق عمل المؤسسة المنتشر في المحافظات المختلفة، ومن بين المحافظات التي سيتم التوزيع فيها: الفيوم، سوهاج، الأقصر، أسوان، البحيرة، الغربية، وغيرها من المحافظات.

واختتم عبد الفتاح حديثه بأن دخول «صناع الخير» مجال الوكالة عن المضحيين في الأضحية وتوزيع لحومها على الأسر المستحقة يأتي موازيًا لتوسع المؤسسة في أنشطتها الخيرية المتعددة، يشمل ذلك تلبية الاحتياجات الأهم بجانب تقديم الخدمات الطبية ذات الجودة في مجال الوقاية من الإصابة بالعمى من خلال مبادرة «عنيك في عنينا»، وحماية مرضى القدم السكري من بتر القدم، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص دخل معقولة للأسر الأشد احتياجًا، مثل توفير مراكب الصيد لصغار الصيادين وغيرها من المشروعات التنموية.