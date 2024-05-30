خلية نحل في مطار القاهرة لخدمة حجاج بيت الله الحرام

واصلت قيادات شركة ميناء القاهرة الجوي بقيادة المحاسب مجدي إسحاق، جهودها لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام عبر الصالة الموسمية للحج والعمرة بمطار القاهرة الدولي، حيث خصصت الصالة وحدات تغيير الملابس لارتداء ملابس الإحرام، فضلا عن زيادة عدد المصليات في المبنى للتيسير على حجاج بيت الله الحرام، تنفيذا لتوجيهات الفريق عباس حلمي وزير الطيران المدني، والمهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

وفي السياق ذاته، شددت الجهات الأمنية قبضتها أمام مباني الركاب بوضع الحواجز الأمنية للتيسير على للمسافرين وذويهم من المودعين، وللحد من التكدس أمام صالات السفر والوصول، وضبط الخارجين على القانون.

وأهدى أطباء الحجر الصحي في مطار القاهرة الدولي، كتيبات الإرشادات الطبية للتعامل مع الطوارئ خلال تواجد الحجاج بالأراضي المقدسة، وللحد من انتشار الأمراض الفيروسية بين الحجاج المصريين، بخلاف عدد لا بأس به من المعلومات الطبية للتعامل مع حالات الطوارئ، والأمراض الجلدية وغيرها من المعلومات التي يحتاجها المسافرون بشكلٍ عام.

وواصل علماء الأزهر والأوقاف رسالتهم الدعوية بقيادة الدكتور هاني شمس، للإجابة عن استفسارات الحجاج، والتعريف بمناسك الحج والعمرة، والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بمناسك الحج والعمره وغيرها من الأسئلة المتعلقة، لتوعية الحجاج المصريين والأفارقة وحجاج الترانزيت بكل ما يفيدهم خلال الرحلة المباركة.

وتسيّر الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران اليوم 13 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي الحجازية المُقدسة لأداء مناسك الحج والعمرة، بواقع 4 رحلات إلى جدة، و9 رحلات إلى المدينة المنورة، تقل على متنها حجاج بعثات وزارت «الداخلية والسياحة والآثار وقرعة المنوفية والدقهلية وحجاج وإزالة التضامن الإجتماعي» بمحافظات «الدقهلية والجيزة» وحجاج الترانزيت وحجاج دولتي باماكو وكوناكري وحج الأفراد المستقلين، بخلاف 5 رحلات جوية لنقل 900 عامل من حاملي تأشيرات العمالة الموسمية للعمل خلال أداء مناسك الحج بالأراضي المقدسة، على أن تسير الشركة الرحلات في الفترة من 2 إلى 4 يونيو المقبل.