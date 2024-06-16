عادة خاطئة يجب تجنبها عند حفظ لحمة الأضحية.. «احرص على التوقيت»

بعد الانتهاء من ذبح الأضاحي، يبدأ الجميع في حفظ اللحمة، التي من الممكن أن تستمر معهم لأيام طويلة، إذ يتبعون طرق شائعة في الحفظ ولكنها خاطئة، تؤدي إلى فساد اللحمة، مما يضر بصحة الإنسان، لذلك نستعرض في التقرير التالي العادة التي يسير عليها البعض، ومدى الفساد التي من الممكن أن تسببه للحمة.

طريقة خاطئة في حفظ اللحمة

بعد الانتهاء من ذبح الأضحية، لابد من ترك اللحمة في درجة حرارة منخفضة قبل حفظها داخل الأكياس، وذلك حتى تأخذ من برودة المكان المحيط بها، ولا تتعرض للتلف أو الفساد، حسب ما أوضحته الدكتورة أسماء صبحي المليجي، طبيبة بيطرية وأخصائية علوم الأغذية.

هناك طريقة شائعة يتبعها العديد من الأشخاص في حفظ اللحمة وهي وضعها مباشرة في أكياس بعد الذبح ومن ثم وضعها في الفريزر مباشرة، لكنها تعد طريقة خاطئة، وقد تؤدي إلى فساد اللحمة وتعرضها لأخذ اللون الغامق، حسب «المليجي» خلال حديثها لـ«الوطن».

حفظ اللحمة في الثلاجة

لابد من ترك اللحمة بعد ذبح الأضحية، ما يقرب من ساعة حتى تبرد ومن ثم وضعها في الثلاجة أولًا قبل رفعها إلى الفريزر، وذلك لأنها في البداية تأخذ من درجة حرارة الأضحية قبل الذبح، وفق أخصائية علوم الأغذية، مشيرة إلى أن عند حفظ اللحمة داخل الفريزر لابد من تقسيمها حسب الحاجة في أكياس، وعند إخراجها للطهي لا تفقد قيمتها الغذائية الموجودة بها.