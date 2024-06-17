طرق تسجيل قيمة استهلاك المياه عن شهر يونيو 2024.. اعرفها

يهتم المواطنون بتسجيل قراءات عداداتهم بأنفسهم، لتفادي حدوث أي مشكلة أو خطأ في التسجيل، وأتاحت شركات المياه والصرف الصحي المختلفة طرقا للتسهيل على العملاء، نستعرضها في السطور التالية، تزامنا مع تسجيل قراءة شهر يونيو 2024.

الإبلاغ عن قيمة استهلاك المياه عن شهر يونيو الجاري 2024 إلكترونيًا

وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن الخطوات التي أتاحتها الشركة للإبلاغ عن قيمة استهلاك المياه عن شهر يونيو الجاري 2024 إلكترونيًا، لافتًا إلى استحداث الشركة لعدد من الوسائل التي تمكن المشتركين من الإبلاغ عن قراءات عدادات المياه للتيسير على المواطنين، وهذه التطبيقات هي كالتالي:

أولا: تطبيق قراءتي

وهو تطبيق يعتمد على توصيل القراءة الحقيقية والفعلية لكل اشتراكات العملاء بكل أنحاء المحافظات، لتفادي التراكمات التي تحدث من خلال عدم التواجد أو مرور القارئ في توقيتات غير مناسبة للمشترك، ويتيح تسجيل أكثر من عداد للعميل، إضافة إلى الاستعلام عن آخر قراءة أدخلها العميل، ويمكن تحميل التطبيق عبر متجري «جوجل» و«آبل».

ثانيا: الموقع الإلكتروني للشركة القابضة

يمكن للمشترك الإبلاغ عن قراءات عدادات المياه لاستهلاك شهر يونيو الجاري 2024، من خلال الموقع الإلكتروني للشركة القابضة من خلال الرابط.

ثالثا: الموقع الإلكتروني للبوابة التجارية

ويمكن للمشترك الإبلاغ عن قراءات عدادات المياه لاستهلاك شهر يونيو 2024 من خلال الموقع الإلكتروني للبوابة التجارية الإلكترونية.

رابعا: الاتصال بالخط الساخن

وأشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أنّه يمكن الاتصال بالخط الساخن للشركة القابضة للمياه 125، أو الإبلاغ عن قراءة عداد المياه عبر سيارات خدمة العملاء المتنقلة أو مراكز خدمة العملاء بالشركات التابع لها المستهلك، كما يمكن تسجيلها على ماكينة الـ«pos» في أثناء تحصيل الفاتورة.