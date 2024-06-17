«الكاثوليكية» تختتم فعاليات أول أيام المؤتمر التكويني الخامس لخدام الإيبارشية

اختتمت الكنيسة الكاثوليكية فعاليات اليوم الأول من المؤتمر التكويني الإيبارشي الخامس لخدام التعليم المسيحي، بالإيبارشية البطريركية، وذلك في بيت الراعي الصالح، بالإسكندرية.

يقام المؤتمر في الفترة من السادس عشر، وحتى التاسع عشر من الشهر الجاري، انطلاقًا من الآية الكتابية القائلة: «جَدِّدْ أَيَّامَنا كما كانَت في القِدَم. (مراثي إرميا ٢١:٥)».

شارك في المؤتمر القمص الدكتور يونان شحاتة، راعي كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف البتول، بالخصوص، ومسؤول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، والقمص جورج سليمان، راعي كنيسة العائلة المقدسة، بالمطرية، وخدام وخادمات مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، ومحسن مجدي، عضو المكتب، وعدد كبير من خدام وخادمات مختلف كنائس الإيبارشية.

وألقى الأب البطريرك المحاضرة الافتتاحية للمؤتمر بعنوان «عام الصلاة كاستعداد لليوبيل»، ثم توالت فقرة اليوم الأول من المؤتمر التكويني الإيبارشي الخامس لخدام التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية.

محاضرة عن التأمل الفردي

تضمن اليوم أيضًا بعض الترانيم الروحية، بقيادة بعض خدام الكنائس المشاركة، أعقبها المحاضرة التكوينية الثانية حول «كيفية التأمل الفردي»، قدمها القمص جورج سليمان.

تضمن اليوم أيضًا الاحتفال بذكرى السيامة الكهنوتية للقمص يونان شحاتة، حيث أهدى مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية هدية تذكارية له.

وألقى محسن مجدي المحاضرة الثالثة بعنوان «الأعياد اليهودية»، أعقبها مسابقة كتابية حول «الأعياد في العهد القديم»، بالإضافة إلى الأوقات الترفيهية.

يذكر أن فعاليات المؤتمر التكويني الخامس لخدام الإيبارشية البطريركية تدور حول «اليوبيل»، انطلاقًا من دعوة قداسة البابا فرنسيس، لتخصيص عام 2025، ليكون عامًا لليوبيل «حجاج الرجاء».