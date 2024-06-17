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«النقل»: محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية تتعاقد مع 6 خطوط عالمية خلال عام

كتب:

سلامة عامر
10:50 ص | الإثنين 17 يونيو 2024
حركة تداول البضائع بالمواني

حركة تداول البضائع بالمواني

أعلنت وزارة النقل نجاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية في التعاقد مع 6 خطوط ملاحية عالمية مختلفة، مؤكدة خلال الاحتفال بمرور عام على الافتتاح الرئاسي للمحطة، اليوم الاثنين، إلى أن المحطة أصبحت قادرة على استقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة لأول مرة.

وأشارت إلى أن المحطة نجحت بعد مرور عام كامل على افتتاحها في استقبال ما يزيد على 330 سفينة، وتداول نحو 410 آلاف حاوية مكافئة، مع تتبع كل إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية، تحت إشراف طاقم عمل المحطة، بالإضافة لاستقبال السفن كبيرة الحجم، موضحة أن المحطة استقبلت السفينة (APOLLON) التابعة لـ الخط الملاحي CMA، في 30 مايو الماضي، وتعتبر أكبر سفينة حاويات تدخل ميناء الإسكندرية حتى الآن.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.