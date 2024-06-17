غرفة عمليات شمال سيناء لم تتلق أي إخطارات أو شكاوى خلال أول أيام العيد

أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الاثنين، أن غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات، لم تتلق أي إخطارات أو شكاوى خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك.

غرفة عمليات المحافظة على تواصل دائم

وشدد في بيان، على أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بالعريش مستمرة في التواصل مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمات والعمل على مدار 24 ساعة لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين خلال أيام العيد.

سرعة احتواء المشكلات

وأشار محافظ شمال سيناء إلى أن الغرفة معنية برصد ومتابعة الإخطارات والشكاوى في مختلف مراكز ومدن المحافظة وسرعة الاستجابة لاحتوائها والتعامل الفوري معها، مع ربطها مع غرفتي عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بالقاهرة.

توفير جميع احتياجات المواطنين

وكشف اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة عن توفير احتياجات المواطنين من المواد الغذائية واللحوم والمجمدات، بجانب توفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد المبارك، معلنًا عن استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات، طوال أيام العيد، مع التركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية، مثل الكهرباء والتموين والصحة، ومرافق المياه والصرف الصحي وغيرها.