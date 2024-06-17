احصل على عائدك فورا.. 3 شهادات بنكية بفوائد تصرف مقدما

مع ازدياد حاجة العملاء إلى منتجات ادخارية ذات عائدات مجزية، تتنافس البنوك المصرية في تقديم شهادات الادخار بمختلف أنواعها ومزاياها، ومن بين هذه الشهادات تبرز شهادات العائد المقدم، التي تتيح للعملاء الحصول على العائد كاملا مقدما، دون انتظار فترات استحقاق طويلة.

الشهادة الثلاثية ذات العائد المقدم بالبنك العربي الافريقي الدولي

تصل الفائدة على هذه الشهادة إلى نحو 40% من قيمة الشهادة، بدورية صرف مقدم، ويبلغ الحد الأدنى لربط الشهادة نحو 5000 جنيه بدون حد أقصى، وتتاح هذه الشهادة للأفراد فقط، ولا يمكن كسر الشهادة إلا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ ربط الشهادة، كما تصل مدة ربط الشهادة إلى نحو 3سنوات.

الشهادة الدولارية «الأهلي فورا» بالبنك الأهلي المصري

تصل نسبة الفائدة على هذه الفائدة إلى نحو 9%، بدورية صرف مقدم، بينما يبلغ الحد الأدنى لربط الشهادة نحو 1000 دولار، ولا يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادة، وتصل مدة ربط الشهادة إلى نحو 3 سنوات.

شهادة اختيارك في بنك التنمية الصناعية

تبلغ نسبة الفائدة على شهادة اختيارك في بنك التنمية الصناعية نحو 39%، بدورية صرف مقدم، وتصل مدة ربط هذه الشهادة إلى نحو 3 سنوات، بينما يبلغ الحد الادنى لربط الشهادة نحو 50 ألف جنيه.