أفضل شهادات إدخار بالبنوك المصرية.. اعرف الأعلى عائدا

يسعى القطاع المصرفي إلى طرح أفضل شهادات إدخار، وتتنافس البنوك المصرية بين بعضها، من خلال تقديم خدمات مختلفة، لجذب العملاء إليهم، وخاصة أن تكون بعوائد مرتفعة تناسب عدد كبير من المواطنين، ودوريات صرف متنوعة سواء شهريًا أو ربع سنويًا أو نصف سنويًا أو سنويًا.

وعن أفضل شهادات إدخار تقدمها البنوك المصرية، ترصد «الوطن»، في السطور التالية، بعض التفاصيل عن هذه الشهادات ومدتها والعائد منها.

شهادات البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري أفضل شهادات إدخار بالبنوك المصرية، إذ يوفر الشهادة البلاتينية، ومدتها 3 سنوات، وعائد ثابت طوال المدة، وهو 19% شهرياً، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.

ويتيح البنك الأهلي المصري أيضاً الشهادة البلاتينية بعائد متدرج، ومدتها 3 سنوات، وسعر العائد 22% في السنة الأولى، و18% في الثانية، و16% في الثالثة، والحد الأدنى ألف جنيه ومضاعفاتها.

شهادة البنك المصري الخليجي

ويوفر البنك المصري الخليجي أعلى شهادة ادخار في البنوك المصرية، وهي «ثروة بلس»، لأجل 3 سنوات، ويكون العائد 23% في السنة الأولى، ويتغير وفقاً لسعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري لمدة ليلة واحدة، ويكون الحد الأدنى لشراء شهادة «ثروة بلس» ألف جنيه ومضاعفاتها.

بنك التعمير والإسكان

يقدم بنك التعمير والإسكان الشهادة الثلاثية ومدتها 3 سنوات، والعائد ثابت، 18.5% شهرياً، أو 20% سنوياً، ويكون الحد الأدنى للشراء 100 ألف جنيه ومضاعفات الألف جنيه.