توزيع هدايا وملابس ومواد غذائية ولحوم على أسر فلسطينية في العريش

وزعت محافظة شمال سيناء بالتنسيق مع السفارة الفلسطينية بالقاهرة وعدد من المؤسسات الأهلية، الهدايا والعيديات والملابس واللحوم على الأسر الفلسطينية المقيمة في حي السبيل بالعريش، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وتحت اشراف اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، ومنى برهومة المدير التنفيذي لمشروع عمارات السبيل.

مصر أكبر داعم للقضية للقضية الفلسطينية

وشدد المحافظ خلال الفعالية، على أن مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية، وأنها تنفذ جهودا كبيرة على كافة المستويات لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لافتًا إلى أن مصر دومًا تقف خلف شقيقتها فلسطين.

استقبال الفلسطينيين العالقين والجرحي والمرضى

وأشار المحافظ، إلى أنه منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة رفعت شمال سيناء درجة الاستعداد علي كافة المستويات، لافتا إلى استقبال العالقين الفلسطينيين والجرحى والمرضي الفلسطينيين والمرافقين للإقامة في عمارات السبيل وتقديم كافة الخدمات لهم بالمجان.

وأعلن اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، عن توزيع العيديات والهدايا والملابس والألعاب والبالونات والحلوى على الأطفال الفلسطينيين وعددهم نحو 200 طفلا وطفلة، بجانب إقامة يوم ترفيهي لهم بحديقة المساعيد بالعريش، لإدخال الفرحة والسرور والبهجة على قلوبهم.

فيما كشفت منى برهومة المدير التنفيذي لمشروع عمارات السبيل، عن توزيع مواد غذائية ولحوم على الأسر الفلسطينية المقيمة في عمارات السبيل وعددهم 200 أسرة.