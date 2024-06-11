8 نصائح فعالة لتنظيم الوقت قبل الامتحانات.. «هتضمن النجاح»
كتب:
عبير خالد
11:53 م | الثلاثاء 11 يونيو 2024
طلاب الثانوية العامة- أرشيفية
في ماراثون الامتحانات يحتاج الطلاب عادة إلى بعض النصائح التي تساعدهم على تنظيم وقتهم، وذلك من أجل الحصول على أعلى الدرجات، والتي قدمها موقع «study ekb» والتي يمكن تناولها في التقرير التالي.
8 نصائح لتنظيم الوقت قبل الامتحانات
توجد العديد من الخطوات التي يمكنك اتباعها لتنظيم الوقت، وإنجاز أكبر قدر من المواد في أقل وقت ممكن، وذلك عبر اتباع عدد من الخطوات والتي يمكن إيضاحها فيما يلي:
- يمكنك البدء بمذاكرة المادة التي تتطلب وقتًا أطول لكي تتفرغ لدراستها.
- يجب استخراج المصطلحات والمفاهيم الخاصة باللغة الإنجليزية والعمل على حفظها في المقام الأول وتخصيص وقت محدد لها.
- يفضل أن لا يزيد وقت مذاكرة المادة الواحدة عن ساعة.
- وجب التنوع في مذاكرة المواد الدراسية عند تنظيم الجدول، فعند دراسة اللغة الإنجليزية يجب اتباعها بالرياضيات ليكون هناك تنوع في المعلومات.
- يجب على الطالب تخصيص وقت للمراجعة ليكون قادرًا على فهم المواد جيدًا قبل الامتحانات.
- الأفضل ألا يكون الجدول الدراسي نهائيًا لأنه من الممكن أن تستجد بعض الأمور مما يتطلب منك وقتًا احتياطيًا بالإضافة إلى الوقت الذي قمت بتحديده مسبقًا.
- من المفترض ألا يزيد عدد المواد الموضوعة في الجدول على 3 كحد أقصى لضمان الاستيعاب بشكل أكبر وإعطاء فرصة للمراجعة.
- نظم وقتك بحيث تكون هناك عدة فرص للراحة.
- في حال عدم قدرتك على تصميم الجدول بشكل محدد، يمكنك في هذه الحالة العمل على تنزيل العديد من صور الجداول الموجودة على مواقع الإنترنت المختلفة.