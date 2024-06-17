محافظة القاهرة ترفع 12 ألف طن مخلفات من الشوارع في أول أيام عيد الأضحى

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تكثيف تواجد عمال النظافة طوال أيام عيد الأضحى، لرفع التراكمات أولًا بأول، للحفاظ على الشكل الحضاري للطرق.

وأشار اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة، إلى رفع 12 ألف طن مخلفات في أول أيام عيد الأضحى، منوها بأنه جرى التنبيه على مديري أفرع الهيئة بضرورة عمل محاضر مخالفات للمواطنين المخالفين لتعليمات الذبح خارج المجازر، وتكليف الإنقاذ المركزي بتجهيز سيارات المياه المزودة بالمواد المطهرة لغسيل وتطهير أماكن مخلفات الذبح بالشوارع أولًا بأول في حالة وجود دماء ناتجة عن ذبح مخالف خلال أيام العيد.

مراجعة الإنارة في المحاور

وأضاف أنه يجرى مراجعة الإنارة بجميع المحاور والشوارع الرئيسية، والشوارع المؤدية للمساجد والساحات والمناطق المحيطة بالحدائق والمتنزهات وصيانة المهمات من كابلات وأعمدة الإنارة وإحكام غلق أبوابها، بالإضافة إلى رفع كفاءة الحدائق التابعة للهيئة لاستقبال الزائرين.