درجة الحرارة تقترب من الـ50 في الصعيد.. تحذير من 10 أشياء لا تضعها على وجهك

حالة من الخوف تسيطر على العديد من المواطنين والفتيات بوجه عام، بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الحالية، خاصة بمناطق الصعيد، والجنوب، التي تشهد ارتفاعات في قيم الحرارة، ما يتطلب العديد من الإجراءات الوقائية قبل الخروج.

درجة الحرارة تقترب من الـ50

وخلال ساعات، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية، أن هناك انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (2:3) درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وعلى الرغم من تسجيل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى 37 درجة، والسواحل الشمالية 30 درجة، إلا أن هناك ارتفاعا شديدا يقترب من الـ50، في درجات الحرارة على جنوب الصعيد، حيث تصل إلى 46 درجة.

10 أشياء لا يجب أن تضعها على وجهك أبدًا

ومع الخوف من درجات الحرارة، فقد يتطلب إجراءات عديدة حول العناية بالبشرة، وخاصة بشرة الوجه الحساسة، فبينما نستمتع بوهج الأيام المشمسة، من الضروري أن نضع في اعتبارنا ما نطبقه على وجوهنا، حيث إن بعض المنتجات والممارسات يمكن أن تضر أكثر مما تنفع تحت شمس الصيف.

لذا دعونا نكشف عن 10 أشياء لا يجب أن تلمس بشرة وجهك خلال الفترة الحارة، ما يضمن بقاء بشرتك مشرقة وصحية ومحمية طوال الصيف، وفقًا للموقع الهندي boldsky.

1. المرطبات الثقيلة والدهنية

على الرغم من أن الترطيب ضروري طوال العام، إلا أن المرطبات الدهنية الثقيلة يمكن أن تشعر بالاختناق على الجلد خلال أشهر الصيف.

اختاري مرطبات خفيفة الوزن وخالية من الزيوت توفر الترطيب دون سد المسام أو إرهاق الجلد، ما يسمح له بالتنفس في الحرارة.

2. منتجات العناية بالبشرة المعطرة

يمكن أن تزيد العطور الموجودة في منتجات العناية بالبشرة، مثل المستحضرات المعطرة والأمصال المعطرة، من حساسية الجلد لأشعة الشمس، ما يؤدي إلى تهيج البشرة واحتمال تلفها بسبب أشعة الشمس.

خلال فصل الصيف، اختاري تركيبات العناية بالبشرة الخالية من العطور أو ذات الرائحة الخفيفة لتقليل مخاطر ردود الفعل السلبية.

3. المقشرات القاسية

في حين أن التقشير ضروري للحفاظ على بشرة ناعمة ومشرقة، فإن المقشرات الكاشطة التي تحتوي على جزيئات فيزيائية قاسية أو مقشرات كيميائية مثل حمض الجليكوليك يمكن أن تجعل الجلد أكثر عرضة لأضرار أشعة الشمس.

بدلاً من ذلك، اختاري مقشرات لطيفة تحتوي على إنزيمات الفاكهة أو أحماض خفيفة مناسبة للاستخدام في الصيف.

4. التونر الذي يحتوي على الكحول

قد يوفر التونر الذي يحتوي على الكحول إحساسًا مؤقتًا بالانتعاش، لكنه يمكن أن يجرد البشرة من الزيوت الطبيعية ويعطل حاجز الرطوبة، ما يجعلها أكثر عُرضة للجفاف وأضرار أشعة الشمس.

اختاري التونر الخالي من الكحول والذي يحتوي على مكونات مرطبة مثل حمض الهيالورونيك لتوازن البشرة وإنعاشها.

5. كريم الأساس الثقيل

يمكن لكريم الأساس السميك ذي التغطية الكاملة أن يشعرك بالاختناق على الجلد في الطقس الحار الرطب، ما يؤدي إلى انسداد المسام واحتمال ظهور البثور.

بدلاً من ذلك، اختاري تركيبات خفيفة الوزن وقابلة للتنفس مثل المرطبات الملونة أو كريم الأساس المعدني الذي يوفر التغطية دون اختناق الجلد.

6. مكياج SPF

في حين أن منتجات الماكياج التي تحتوي على SPF توفر حماية إضافية من أشعة الشمس، فإن الاعتماد عليها فقط للدفاع عن الشمس قد لا يوفر تغطية كافية.

من الضروري وضع واقٍ شمسي مخصص واسع النطاق أسفل مكياجك لضمان الحماية الشاملة ضد الأشعة فوق البنفسجية فئة A والأشعة فوق البنفسجية فئة B.

7. منتجات إزالة اللمعان بشكل مفرط

في حين أن منتجات إزالة اللمعان قد تساعد في التحكم في اللمعان الزائد، فإن تركيبات اللمعة المفرطة يمكن أن تجرد البشرة من رطوبتها الطبيعية، ما يؤدي إلى الجفاف، خاصة في حرارة الصيف.

اختاري منتجات خفيفة الوزن وخالية من الزيوت توفر لمسة نهائية طبيعية ندية دون تجفيف الجلد.

8. علاجات العناية بالبشرة المعتمدة على الحمضيات

علاجات العناية بالبشرة المعتمدة على الحمضيات، مثل عصير الليمون أو مستخلصات قشر البرتقال، قد تزيد من حساسية الجلد للضوء، ما يجعلها أكثر عرضة لحروق الشمس والتهيج.

تجنبي استخدام هذه المكونات في روتين العناية بالبشرة خلال أشهر الصيف، أو إذا قمت بذلك، تأكدي من استخدام الحماية الكافية من أشعة الشمس.

9. منتجات الريتينول والريتينويد

في حين أن منتجات الريتينول والريتينويد تحظى بالاحترام لفوائدها المضادة للشيخوخة، إلا أنها يمكن أن تزيد من حساسية الجلد لأشعة الشمس وتجعلها أكثر عرضة لحروق الشمس.

فمن الأفضل استخدام هذه المكونات القوية بحذر خلال فصل الصيف أو التبديل إلى بديل الريتينول الأكثر اعتدالًا.

10. الإكثار من زيوت الوجه

في حين أن زيوت الوجه يمكن أن توفر الترطيب والتغذية للبشرة، فإن استخدامها الزائد خلال أشهر الصيف يمكن أن يؤدي إلى بشرة دهنية ولامعة، خاصة في المناخات الرطبة.

بدلًا من ذلك، استخدمي زيوت الوجه باعتدال أو اختاري الزيوت خفيفة الوزن التي لا تسبب انسداد المسام والتي تمتصها البشرة بسرعة، فمع غروب الشمس وارتفاع درجات الحرارة، من الضروري تعديل روتين العناية بالبشرة وفقًا لذلك لحماية بشرة الوجه من عناصر الصيف القاسية مع اتخاذ الاحتياطات الصحيحة، يمكنك الاستمتاع بجمال الصيف مع الحفاظ على بشرتك سعيدة وصحية.