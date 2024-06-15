رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وزير الإسكان: زرعنا حتى الآن أكثر من 46 ألف شجرة ونخلة بالعاصمة الإدارية

كتب:

أيمن حمزة
10:29 ص | السبت 15 يونيو 2024
زراعة الأزهار والأشجار في العاصمة الإدارية

زراعة الأزهار والأشجار في العاصمة الإدارية

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم حتى الآن زراعة أكثر من 46 ألف شجرة ونخلة مثمرة وغير مثمرة بمشروع الحدائق المركزية «كابيتال بارك» بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي يبلغ طولها أكثر من 10 كم، وبمساحة تزيد على ألف فدان، وتوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

مساحة الحدائق المركزية ألف فدان

وأكد وزير الإسكان، أن مشروع الحدائق المركزية «كابيتال بارك» بالعاصمة الإدارية الجديدة، يعد فريدًا من نوعه، ويتم تنفيذه بمصر لأول مرة، من أجل تقديم نمط جديد من المشروعات الترفيهية التى تحقق جودة الحياة للمواطنين، وتقدم لهم نمطًا عمرانيا متميزًا يليق بالجمهورية الجديدة، والنهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها ربوع الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن 65% من مساحة مشروع الحدائق المركزية هي مسطحات خضراء ومناطق مزروعة، بينما تحتوى المساحة المتبقية ونسبتها 35% من المشروع، على المسطحات المائية والمنشآت الرياضية والترفيهية والثقافية وغيرها، حيث يضم المشروع، بحيرات، وملاعب، وممرات للدراجات، ومجمعات مطاعم، ومناطق ترفيهية، ومساحة مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية مستقبلية، بجانب المكونات التالية (حديقة تعليمية للأطفال - الساحة الاحتفالية - بحيرة الفنون - الحديقة التراثية - النادي الرياضي - الساحة المركزية - مجمع المطاعم - الحديقة التفاعلية - حديقة الأعمال الفنية - بحيرة القوارب - واحة الترفيه - حديقة ذات طابع إسلامي).

اقرأ المزيد:

10 معلومات عن برج فوربس في العاصمة الإدارية الجديدة.. تصميم عالمي

العاصمة الإدارية الجديدة تستقبل وفدا من طلاب جامعة قرطاج التونسية

رابط وخطوات تحميل تطبيق تاكسي العاصمة الإدارية الجديدة (فيديو)

نقابة الصحفيين تعلن مد مهلة سداد وحدات العاصمة الإدارية الجديدة

خطوات حجز تاكسي العاصمة الإدارية الجديدة.. حمل هذا التطبيق الآن

7 معلومات عن أول تاكسي ذكي في العاصمة الإدارية الجديدة.. مزود بكاميرات وGPS

رئيس وزراء بيلاروسيا يُتفقد العاصمة الإدارية الجديدة ويُشيد بها

«الصحفيين»: إجراء قرعة وحدات العاصمة الإدارية الجديدة 8 مايو المقبل

خالد عباس: الدولة لم تدفع جنيها واحدا في بناء العاصمة الإدارية الجديدة

بدء اجتماع الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة برئاسة مدبولي
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.