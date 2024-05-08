أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في سوق الجملة بـ6 أكتوبر

أعلنت محافظة الجيزة أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق الجملة بـ6 أكتوبر، اليوم الأربعاء، في متابعة أجهزة محافظة الجيزة لحركة البيع والشراء في الأسواق لعدم السماح بالتلاعب في الأسعار داخل المنافذ السلعية.

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

وترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في سوق الجملة في 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة كما يلي:

أسعار الخضراوات في سوق الجملة في 6 أكتوبر

- يتراوح سعر الطماطم بين 3 و4 جنيهات

- يتراوح سعر البطاطس بين 6 و10 جنيها

- يتراوح سعر البصل بين 6 و8 جنيها

- يتراوح سعر الكوسة بين 5 و8 جنيهات

- يتراوح سعر الجزر بدون عروش بين 2.5 و4 جنيهات

- يتراوح سعر الفاصوليا بين 8 و11 جنيها

- يتراوح سعر الباذنجان بلدي بين 5 و9 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان رومي بين 3 و8 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض بين 7 و10 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل الألوان «أصفر - أحمر - برتقالي» بين 25 و28 جنيها

- يتراوح سعر الخيار صوب بين 6 و8 جنيهات

- يتراوح سعر الخيار بلدي بين 12 و18 جنيها

- يتراوح سعر الثوم البلدي بين 30 و40 جنيها

أسعار الفاكهة في سوق الجملة في 6 أكتوبر

- يتراوح سعر البرتقال الصيفي بين 4 و5.5 جنيه

- يتراوح سعر اليوسفي بين 3 و5 جنيهات.

- سعر العنب الاحمر يتراوح مابين 35 و60 جنيها

- يتراوح سعر التفاح أمريكي إيطالي «كرتونة 20 كيلو» من 50 و60 جنيها

- يتراوح سعر الجوافة بين 10 و25 جنيها

- يتراوح سعر الموز من 12 و13جنيها