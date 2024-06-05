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رئيس جهاز الشروق: إحلال وتجديد 200 عمود إنارة بمنطقة الحي السابع

كتب:

أيمن حمزة
03:18 م | الأربعاء 05 يونيو 2024
خلال تنفيذ الأعمال

خلال تنفيذ الأعمال

أكد المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، استمرار الأعمال الجارية بمشروع تأهيل ورفع كفاءة أعمدة الإنارة المتهالكة والمنفذة منذ نشأة المدينة بالقطاع الغربي، وذلك نظرا لتعديها العمر الافتراضي.

إحلال وتجديد 200 عمود إنارة

أوضح رئيس الجهاز، أن آخر الأعمال استهدفت الحي السابع، وجرى إنجاز 200 عمود إنارة، بتغيير الأجزاء التالفة أسفل العمود وتقويتها بمكان التثبيت وعزلها ضد العوامل الجوية. 

استمرار حملات النظافة 

وشدد رئيس جهاز تنمية المدينة على ضرورة المتابعة اليومية، والاستجابة لشكاوى المواطنين، وشن حملات نظافة مكثفة داخل مربعات الإسكان الاقتصادي، ورعاية المسطحات الخضراء وتدعيمها بالمزروعات اللازمة من أشجار وزهور ونجيل، مؤكدا استمرار استقبال شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن 15100. 

 

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.