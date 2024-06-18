بعائد يصل لـ30%.. تعرف على أفضل 5 شهادات إدخارية في مصر

مع إطلاق العديد من البنوك المصرية لمجموعة من الشهادات الادخارية لعام 2024 بعوائد مجزية، يصبح الاستثمار والادخار في البنوك خيارًا مهمًا للعديد من المواطنين، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أفضل طرق الادخار والاستثمار في البنوك بعوائد تختلف بشكل سنوي وشهري، وفقا لعدد من مواقع البنوك عبر الإنترنت.

شهادة ادخار بنك مصر

أعلن بنك مصر مؤخرًا عن إطلاق شهادة الادخار «شهادة طلعت حرب»، والتي توفر فرصة استثمارية مجزية للمودعين.

تأتي هذه الشهادة بمدة استثمار تصل إلى 3 سنوات، وتقدم عوائد مغرية تصل إلى 30% في السنة الأولى، و25% في السنة الثانية، و20% في السنة الثالثة.

ومن المهم أن نشير إلى أن هذه الشهادة قد تخضع لتغييرات في العائدات وفقًا لدورية الصرف المتنوعة، إذ سيُخفض العائد إلى 19% بعد انتهاء الفترة الثالثة. وللحصول على هذه الشهادة، يتطلب الحد الأدنى للشراء مبلغ 1000 جنيه.

شهادة ادخار البنك الأهلي المصري

وبالإضافة إلى ذلك، يقدم البنك الأهلي المصري نفس الفرصة الاستثمارية من خلال شهادة تتميز بنفس المدة الاستثمارية والعائدات المغرية.

تتضمن هذه الشهادة عائدًا يصل إلى 30% في السنة الأولى، و25% في السنة الثانية، و20% في السنة الثالثة. وسيُخفض العائد إلى 19% وفقًا لدورية الصرف المتنوعة.

وكما هو الحال في شهادة بنك مصر، يتطلب الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه.

شهادة ادخار بنك قطر الوطني (QNB)

بنك قطر الوطني (QNB) يوفر أيضًا فرصة استثمارية مجزية للمستثمرين من خلال شهادة الاستثمار.

تتاح هذه الشهادة لمدة 3 سنوات، وتقدم عائدًا يتراوح بين 20% و20.15%.

يمكن للمستثمرين الاستفادة من دفعات متنوعة في هذه الشهادة، ويتطلب الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه.

شهادة ادخار البنك التجاري الدولي (CIB)

وإذا كنت تبحث عن فرصة استثمارية أخرى، فيمكنك النظر في شهادة ادخار البنك التجاري الدولي (CIB)، إذ تقدم هذه الشهادة عائدًا نسبته 22% لمدة 3 سنوات. وتُصرف العائدات على أساس شهري، ويتطلب الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه.

أخيرًا، يوفر بنك البركة شهادة ادخارية بعائد يبلغ 22٪ لمدة ثلاث سنوات.

ومثل الشهادات الأخرى، تتطلب هذه الشهادة حدًا أدنى للشراء يبلغ 1000 جنيه. تتيح هذه الشهادة للمستثمرين فرصة تحقيق عوائد مغرية مع التمتع بالاستقرار المالي الذي توفره.