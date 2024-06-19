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الحكم الغيابي في جنحة إيصال أمانة.. ماذا تفعل لتسديد الأموال؟

كتب:

محمد عيسى
06:14 ص | الأربعاء 19 يونيو 2024
إيصال أمانة - أرشيفية

إيصال أمانة - أرشيفية

تواجه العديد من القضايا ومنها قضايا جنحة إيصال الأمانة، أحكامًا غيابية عندما لا يحضر المتهم الجلسات، في هذه الحالة، يُصبح من حقّه التقدم بمعارضة في الحكم خلال المدة القانونية المُحددة طبقًا لقانون المرافعات.

تسليم المبلغ المالي في الشهر العقاري واستلام توكيل الصلح

ويشرح أحمد جمال المحامي الخطوات التي يجب اتّباعها في حال صدور حكم غيابي ضدك في جنحة إيصال أمانة، مبينًا أنَّ الطريقة الأولى تتمثل في تسليم المبلغ المالي في الشهر العقاري واستلام توكيل الصلح، إذ يسلم المدان المبلغ المالي المُحدد في إيصال الأمانة لصاحب الحق في الشهر العقاري، ويحرّر توكيلًا بالتصالح والتنازل عن الجنحة، ويذكر فيه رقم القضية، ويستلم المدان المبلغ المالي من الشهر العقاري، ويُقدّم المدان توكيل الصلح للمحكمة التي تُصدر حكمًا بالتصالح في القضية.

تسليم المبلغ المالي أمام المحكمة

وأضاف الخبير القانوني لـ«الوطن» أنَّ الطريقة الثانية تتمثل في تسليم المبلغ المالي أمام المحكمة، إذ يُقدم المدان معارضة في القضية، ليُصبح من حقّه حضور جلسة المحكمة مع صاحب الحق، وفي الجلسة يُقرّ صاحب الحق بالتصالح في الجنحة، ويسلّم المدان المبلغ المالي المُحدد في إيصال الأمانة لصاحب الحق أمام المحكمة، ثم تُصدر المحكمة حكمًا بالتصالح في القضية.

ويجب على المدان التقدم بمعارضة في الحكم خلال المدة القانونية المُحددة، وإلا أصبح الحكم نهائيًا، ويُمكن للمدان الاستعانة بمحامٍ لِمساعدته في اتّباع الإجراءات القانونية اللازمة، ويُنصح بالتواصل مع صاحب الحق والتوصّل إلى حلّ وديّ قبل اللجوء إلى القضاء.

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

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