قروض تمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل دون تحويل الراتب.. كيف تحصل عليها؟

تتيح البنوك العاملة في القطاع المصرفي، أنواعا مختلفة من قروض التمويل العقاري، ومنها قروض لمحدودي ومتوسطي الدخل دون ضمان تحويل مرتب.

وترصد السطور التالية تفاصيل قروض التمويل العقاري دون ضمان تحويل مرتب لمحدودي ومتوسطي الدخل في 3 بنوك، وفق المواقع الرسمية للبنوك كما يلي.

قرض التمويل العقاري لمتوسطي الدخل في بنك الاستثمار العربي

تصل نسبة الفائدة على هذا القرض إلى نحو 8%، ودون ضمان تحويل مرتب، كما تصل قيمة التمويل إلى نحو 2.25 مليون جنيه، شرط ألا يقل سن المقترض عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما بالنسبة للموظفين و65 بالنسبة للمهن الحرة، ويتم التمويل بقيمة 80% من قيمة الوحدة، شرط ألا يقل الدخل الشهري للفرد عن 4 آلاف جنيه.

قرض التمويل العقاري لمحدودي الدخل في بنك فيصل الإسلامي

تبلغ نسبة الفائدة على القرض نحو 7% ودون ضمان تحويل مرتب، وبقيمة تمويل تصل إلى نحو 80% من قيمة الوحدة، وبفترة سداد تصل إلى 20 عاما، شرط ألا يقل الحد الأقصى للفرد عن 3500 جنيه، ولا يقل عمر المقترض عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما.

قرض التمويل العقاري لمتوسطي الدخل في بنك قناة السويس

تصل الفائدة على القرض إلى نحو 8% ودون ضمان تحويل مرتب، وفترة سداد تصل إلى 20 سنة، وقيمة تمويل تصل إلى 1.800 مليون جنيه، كما يتيح وثيقة تأمين على حياة المقترض طوال مدة القرض.