تراجع ملحوظ لأسعار الفضة اليوم.. هل ستشهد انخفاضا جديدا؟

شهدت أسعار الفضة اليوم تراجعًا ملحوظًا لتستقر عند 28.9 دولارًا للأونصة، بالقرب من أدنى مستوى لها خلال شهر، إذ سجلت الفضة في وقت سابق 29 دولارًا، إذ عوضت التوقعات الصناعية الأضعف الدعم من التحول الحذر من قبل البنوك المركزية الكبرى لشراء الفضة.

أسعار الفضة عالميا

وقال تقرير لمزود البيانات الاقتصادية «ترادينج إكونوميكس» إن الطاقة الفائضة الناتجة عن الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة الصينية للألواح الشمسية أدت إلى دفع المجموعات الصناعية في البلاد إلى الدعوة إلى الحد من الاستثمار في الفضة، ومنع حدوث انخفاض حاد في الأسعار.

وأدى الضغط من أجل انخفاض إمدادات الألواح الشمسية إلى الحد من توقعات شراء مدخلات الفضة من قبل الشركات المصنعة، ما عكس الارتفاع الأخير في الطلب على الفضة لاستخدامها الصناعي الذي دفع المعايير إلى التفوق على الذهب هذا العام.

ومع ذلك، فإن التطورات الحذرة للبنوك المركزية الرئيسية حدت من الانخفاض، وبدأ البنك المركزي الأوروبي وبنك كندا في خفض أسعار الفائدة في يونيو، ومن المتوقع أن يقوم بنك إنجلترا وبنك الشعب الصيني بخفض تكاليف الاقتراض في الأشهر المقبلة، مما يتيح الفرصة لشراء الفضة.

ودعمت القراءة الضعيفة لمؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الرهانات على قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، ا يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة أصول السبائك.

أسعار الفضة تصل إلى أعلى مستوى

وارتفعت الفضة بمقدار 5.45 دولارًا أمريكيًا للأوقية بنسبة 22.95% منذ بداية عام 2024 حتى الأن، وفقًا للتداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة، وتاريخيًا وصلت الفضة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 49.51 في أبريل 2011.