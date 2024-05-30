لو معاك 100 ألف جنيه.. اعرف العائد لجميع شهادات البنك الأهلي

تتميز شهادات البنك الأهلي المصري، بالعوائد المرتفعة المختلفة ودوريات الصرف المتنوعة، التي تتناسب مع عدد كبير من فئات العملاء، سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية.

شهادات البنك الأهلي

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري، وفقًا للموقع الرسمي للبنك.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري

- الحد الأدنى لشراء شهادة الادخار، 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة، 3 سنوات.

- سعر الفائدة في السنة الأولى 26%، وفي السنة الثانية 22%، وفي السنة الثالثة 18%، ومدة هذه الشهادة 3 سنوات.

- دورية صرف العائد شهريًا.

- صاحب المبلغ 100 ألف جنيه، يمكنه الحصول على نحو 2166 جنيهًا شهريًا في العام الأول، و1833 جنيهًا شهريًا في العام الثاني، و1500 جنيهًا شهريًا في العام الثالث.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي

الحد الأدنى لشراء الشهادة، 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة، 3 سنوات.

- سعر الفائدة 30% في السنة الأولى، و25% في السنة الثانية، و20% في السنة الثالثة.

- دورية صرف العائد سنويًا.

صاحب المبلغ 100 ألف جنيه، يحصل عائد في السنة الأولى 30 ألف جنيه، والسنة الثانية 25 ألف جنيه، والسنة الثالثة 20 ألف جنيه.

الشهادة البلاتينية السنوية

- الحد الأدنى لشراء الشهادة، 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة، سنة واحدة.

- سعر الفائدة 23.5% شهري، 23% يومي، و27% سنوي يصرف بنهاية المدة.

- صاحب المبلغ 100 ألف جنيه، يحصل على عائد 27 ألف جنيه نهاية المدة في حال اختيار عائد الـ27%، و1958 جنيهًا شهريًا في حال اختيار عائد 23.5%، ونحو 64 جنيهًا يوميًا لعائد الـ23%.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

- الحد الأدنى لشراء الشهادة، 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة، 3 سنوات.

سعر الفائدة 27.5% ربع سنوي، ومدة الشهادة 3 سنوات.

- صاحب المبلغ 100 ألف جنيه، يحصل على عائد 6875 جنيهًا ربع سنويًا.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

- الحد الأدنى لشراء الشهادة، 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة، 5 سنوات.

- سعر الفائدة 14.25% شهري.

- صاحب المبلغ 100 ألف جنيه، يمكن الحصول على عائد 1187 جنيهًا شهريًا.