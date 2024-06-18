عاجل.. كولر يصدم الاتحاد بتشكيل مفاجئ للأهلي قبل لقاء الفريقين بدوري NILE

يحل النادي الأهلي ضيفًا على حساب الاتحاد السكندري في واحدة من كلاسيكيات الدوري المصري لحساب الجولة 26 من عمر المسابقة.

وكشف مارسيل كولر المدير الفني للمارد عن تشكيل الأحمر لمواجهة الاتحاد في المباراة التي تقام في تمام السابعة على ملعب استاد برج العرب، والذي شهد قيادة محمود عبد المنعم كهربا لهجوم الأهلي.

تشكيل الأهلي أمام الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - أكرم توفيق.

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - كريم فؤاد.

خط الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - أحمد عبد القادر.

ويجلس على دكة البدلاء كلاً من:

مصطفى شوبير - ياسر إبراهيم - رضا سليم – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر – أليو ديانج - أحمد نبيل كوكا - أنتوني موديست