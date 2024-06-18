رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عاجل.. كولر يصدم الاتحاد بتشكيل مفاجئ للأهلي قبل لقاء الفريقين بدوري NILE

كتب:

شريف سليمان
06:01 م | الثلاثاء 18 يونيو 2024
محمود عبد المنعم كهربا

محمود عبد المنعم كهربا

يحل النادي الأهلي ضيفًا على حساب الاتحاد السكندري في واحدة من كلاسيكيات الدوري المصري لحساب الجولة 26 من عمر المسابقة.

وكشف مارسيل كولر المدير الفني للمارد عن تشكيل الأحمر لمواجهة الاتحاد في المباراة التي تقام في تمام السابعة على ملعب استاد برج العرب، والذي شهد قيادة محمود عبد المنعم كهربا لهجوم الأهلي.

تشكيل الأهلي أمام الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - أكرم توفيق.

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - كريم فؤاد.

خط الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - أحمد عبد القادر.

ويجلس على دكة البدلاء كلاً من:

 مصطفى شوبير - ياسر إبراهيم - رضا سليم – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر – أليو ديانج - أحمد نبيل كوكا - أنتوني موديست

اقرأ المزيد:

عاجل.. مفاجأة جديدة لـ محمود كهربا

تحقيق في الأهلي بسبب هدف كهربا أمام النجوم

هل يضع إمام عاشور نفسه في أزمة جديدة مع المنتخب.. ما علاقة كهربا؟

القبض على شقيق محمود كهربا بتهمة التعدي بالضرب على رضا البحراوي

معلومات عن شقيق محمود كهربا بعد القبض عليه.. «ليست المرة الأولى»

عاجل.. شوبير: عقوبة كهربا وصلت لـ«الشطب» بسبب الزمالك

بعد غياب.. رسالة مفاجئة من كهربا لشقيقه في عيد الأضحى
بقلم شريف سليمان