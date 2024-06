استرح في الرحلة إلى مصر.. حكاية لوحة معروضة للبيع بسعر 32 مليون دولار

لوحة عمرها مئات السنين، لها تاريخ حافل من القصص والروايات المحتلفة، أعلن دار متخصص في المزادات عن عرضها للبيع بسعر 32 مليون دولار، فما سر ارتباطها بمصر؟

يطلق على اللوحة اسم «Rest on the trip to Egypt»، أي تعني «استرح في الرحلة إلى مصر»، وفي سنة 1809 حصلت القوات الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت على اللوحة، بعد ما كانت موجودة في مدينة فيينا بالنمسا، وتعرضت للسرقة عدة مرات حتى تم العثور عليها في محطة حافلات بالعاصمة الإنجليزية لندن.

أكد أحد المسئولين في دار كريستيز للمزادات، أن اللوحة تعرض للمزاد لأول مرة منذ حوالي 145 عامًا، ومن المفترض صدورها في مزاد «أولد ماسترز بارت وان»، المنظم من قبل دار كريستيز في يوم 2 يوليو المقبل.

لوحة ترجع إلى عام 1510

هنري بيتيفر، نائب الرئيس الدولي للوحات كبار الفنانين القدامى في دار كريستيز، قال لوكالة «رويترز»، أن اللوحة يرجع تاريخها إلى عام 1510، ورسمها الفنان الإيطالي «تيتان» في عمر الـ 20 عامًا، وأحدثت صورة آنذاك نقلة في العالم الفن، حيث أنها توثق إدخال الواقعية إلى الرسم الديني.

مكافأة 125 ألف دولار لمن يعثر عليها

وتطرق «هنري» في الحديث عن تاريخ اللوحة، التي تعتبر من الأعمال المهمة للفنان الإيطالي «تيتان»، وبعد بيعها عام 1878 إلى مركز باث الرابع، أنها سرقت مرة أخرى بعدها بعشرات السنين في 1995، وبعد 7 سنوات تم العثور عليها في حقيبة بمحطة بمدينة لندن، بعد عرض مكافأة 125 ألف دولار لمن يعثر عليها.

أورلاندو روك، رئيس دار كريستز، قال إن اللوحة تاريخها حافل بالأحداث المثيرة للاهتمام، خاصة لأنها تتعلق بسرد القصص، وكان نابليون بونابارت قد اقتناها في فترة من الزمن.