منها دعم صحة القلب وإنقاص الوزن.. 11 فائدة صحية لماء الزبيب

ماء الزبيب واحدا من المشروبات التي تحقق للجسم عديد من الفوائد الصحية؛ كونه غنيًا بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات التي تحمي الجسم من أمراض كثيرة منها الأمراض المزمنة، فضلًا عن الفوائد الصحية الأخرى التي تشمل إنقاص الوزن وتحسين الهضم.

11 فائدة يحقها ماء الزبيب للجسم

بحسب تقرير نشرته صحيفة «Times of India»، فإن فوائد ماء الزبيب تتمثل في:

1- تحسين الهضم:

وذلك لكون ماء الزبيب غني بالألياف التي تعزز حركة الأمعاء وتقلل من الإمساك.

2- طرد السموم:

يساعد على طرد السموم من الكبد وتعزيز وظائف الكلى.

3- تقوية جهاز المناعة:

غني بفيتامينات «C» ومجموعة فيتامينات «B» ومضادات الأكسدة التي تعزز المناعة.

4- صحة القلب:

يساعد على تنظيم ضغط الدم وخفض الكوليسترول.

5- إنتاج خلايا الدم الحمراء:

غني بالحديد الذي يساعد على إنتاج خلايا الدم الحمراء.

6- صحة العظام:

غني بالكالسيوم والبورون اللذان يعززان صحة العظام وقوتها.

7- بشرة صحية:

يحمي البشرة من التلف ويحافظ على صحتها ونضارتها.

8- إنقاص الوزن:

يعزز الشعور بالشبع ويقلل من السعرات الحرارية المتناولة.

9- صحة الفم:

يحارب البكتيريا المسببة لتسوس الأسنان وأمراض اللثة.

10- تعزيز الطاقة:

مصدر طبيعي للسكريات التي توفر طاقة فورية للجسم.

11- وقاية من الأمراض المزمنة:

يحارب الجذور الحرة ويقلل من خطر الإصابة بـ الأمراض المزمنة.

طريقة تحضير ماء الزبيب

يمكن تحضير ماء الزبيب للاستفادة من قيمه الغذائية من خلال اتباع الخطوات التالية: