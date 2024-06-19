دعاء رابع أيام عيد الأضحى.. وأعمال الحاج في ثالث أيام التشريق

دعاء رابع أيام عيد الأضحى من الأشياء المستحب للمسلم ترديدها، حيث يوافق اليوم ثالث أيام التشريق، ونشرت دار الإفتاء عدّة أدعية يمكن ترديدها في اليوم المبارك.

دعاء رابع أيام عيد الأضحى

«اللهم أحينا في هذه الدنيا حياة ترضيك وارزقنا أكمل عمل ترفعنا به، وأنعم علينا بأصدق توبة تحبها یا تواب يا رحيم يا الله».

«اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين».

«اللهمَّ إنِّي أسألُكَ من خَيْرِ ما سألَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عَاذَ بهِ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنةَ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ».

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي خَطَايَايَ، وعَمْدِي وجَهْلِي وهَزْلِي، وكُلُّ ذلكَ عِندِي».

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وما أخَّرْتُ، وما أسْرَرْتُ وما أعْلَنْتُ، أنْتَ المُقَدِّمُ وأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وأَنْتَ علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ»

«اللَّهمَّ أنتَ ربِّي، لا إلَهَ إلَّا أنتَ، خَلقتَني وأَنا عبدُكَ، وأَنا على عَهْدِكَ ووعدِكَ ما استطعتُ».

«اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الأرْضِ وَرَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شيءٍ، فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ»

«اللهمَّ إنِّي أسألُكَ من خَيْرِ ما سألَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عَاذَ بهِ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنةَ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ».

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وما أخَّرْتُ، وما أسْرَرْتُ وما أعْلَنْتُ، أنْتَ المُقَدِّمُ وأَنْتَ المُؤَخِّرُوأَنْتَ علَى كُلِّ شيءٍ قَدِير»

«اللَّهمَّ أنتَ ربِّي، لا إلَهَ إلَّا أنتَ، خَلقتَني وأَنا عبدُكَ، وأَنا على عَهْدِكَ ووعدِكَ ما استطعتُ».

أعمال ثالث أيام التشريق

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أنّ أعمال ثالث أيام التشريق تتضمن رمي الجمار بعد صلاة الظهر (بعد الزوال)، حيث تُرمى الجمار الثلاثة ثم يتجه الحاج إلى مكة ولا يحل له أن يمكث في منى بعد ذلك، ثم يقوم الحاج بطواف الوداع حيث يمكث بمكة، ثم إذا أراد السفر من مكة يجب عليه أن يطوف بالبيت «طواف الوداع»، فيكون الطواف آخر العهد بالبيت، وبعد أن يصلي ركعتي الطواف، يأتي زمزم ويشرب من مائها مستقبل البيت ويدعو بما شاء، ويتشبث بأستار الكعبة، ويستلم الحجر الأسود إن تيسر له من غير إيذاء أحد، ثم يسير إلى باب الحرم ووجهه تلقاء الباب، داعيا بالقبول والغفران وبالعودة مرة بعد مرة، وألا يكون ذلك آخر العهد من الكعبة.