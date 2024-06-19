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عاجل.. مفاجأة صادمة في تقرير حكم مباراة الزمالك والمصري.. «جوميز في ورطة»

كتب:

حسن مظهر
07:04 ص | الأربعاء 19 يونيو 2024
جوميز

جوميز

كشف مصدر داخل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم مفاجأة بشأن أزمة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، مع الحكم الرابع خلال مباراة المصري البورسعيدي، والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف وحيد.

وقال المصدر في تصريحات خاصة للوطن سبورت: الحكم الرابع قرر عدم إبلاغ أحمد الغندور باعتداء جوزيه جوميز، ولكن عقب نهاية المباراة كشف له تفاصيل الواقعة. 

وتابع: الغندور عاتب الحكم الرابع بسبب عدم إبلاغه بالواقعة خلال سير المباراة، من أجل إشهار البطاقة الحمراء في وجه جوميز. 

وأكمل: أحمد الغندور أبلغ الحكم الرابع بأنه سيدون الواقعة، ولكنه سيكتب في تقريره بأن الحكم الرابع أبلغه عقب نهاية المباراة وليس خلال سير اللقاء حتى لا يتعرض لمعاتبه من جانب لجنة الحكام بسبب عدم طرده. 

   

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