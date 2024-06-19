فيلم ولاد رزق 3 يحقق إيرادات 270 مليون جنيه بعد أسبوع عرض بالسينما

حقق فيلم ولاد رزق 3 أرقاما قياسية في شباك تذاكر الإيرادات منذ طرحه الأربعاء الماضي في السينما تزامنًا مع انطلاق موسم أفلام عيد الأضحي 2024، حاملًا شعار «القاضية».

إجمالي إيرادات فيلم ولاد رزق 3

وأوضح مدير التوزيع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، أنّ فيلم ولاد رزق 3 حقق إيرادات غير مسبوقة في شباك التذاكر بمصر والدول العربية، لافتًا إلى أنه حقق في أسبوعه الأول بمصر، إيرادات بلغت 92 مليون جنيه محتلًا المركز الأول في شباك التذاكر.

إيرادات فيلم ولاد رزق 3 بالدول العربية

وبحسب إحصائية «بوكس أوفيس»، واصل فيلم ولاد رزق 3 نجاحه في الدول العربية، محققًا 182 مليون جنيه في دول الخليج، و15 مليون جنيه في العراق والشام، لتصل إجمالي الإيرادات في أسبوعه الأول إلى 279 مليون جنيه.

أبطال فيلم ولاد رزق 3

وشارك في بطولة فيلم ولاد رزق 3، عدد كبير من الفنانين بينهم أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، سيد رجب، علي صبحي، أحمد الرافعي، آسر ياسين، أسماء جلال، نسرين أمين، إلى جانب ضيوف الشرف من بينهم كريم عبدالعزيز، إياد نصار، وهو من إخراج طارق العريان وتأليف صلاح الجهيني.