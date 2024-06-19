دعاء زيارة أهل القبور.. «اللهم ولهم ما تولوا واحشرهم مع من احبوا»

دعاء زيارة أهل القبور من الأمور التي تهم كثير من المسلمين الذين يواظبون على زياة المقابر، لزيارة موتاهم، والدعاء من الأمور التي يستحب فعلها للميت بعد وفاته حتى يصل إليه في قبره، وذلك عملا بما روى عثمان بن عفان- رضيَ الله عنه-: (كانَ النَّبيُّ إذا فَرغَ مِن دفنِ الميِّتِ وقفَ عليهِ، فَقالَ: استَغفِروا لأَخيكُم، واسأَلوا لَهُ بالتَّثبيتِ، فإنَّهُ الآنَ يسألُ)، ثمّ ليدعوا كلٌّ منهم بما شاء من الدعاء.

دعاء زيارة أهل القبور مفاتيح الجنان

وقالت دارالإفتاء حول دعاء زيارة أهل القبور، إنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم عند زيارة المقابر بعض الكلمات منها «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»، وأوضحت أن زيارة القبور سنة عن الرسول الكريم وحثنا فيها على زيارتها للعظة والاعتبار.

زيارة أهل القبور

ولفتت دار الإفتاء في فتوى لها حول دعاء زيارة أهل القبور، أنه يمكن للزائر الدعاء للميت بما يشاء، ومن الأدعية التي يمكن الاستعانة بها:

- بِسمِ الله الرَّحمنِ الرَّحِيمِ السَّلامُ عَلى أَهلِ لا إِلهَ إِلاّ الله، مِن أَهلِ لا إِلهَ إِلاّ الله، يا أهلَ لا إِلهَ إِلاّ الله، بِحَقِّ لا إِلهَ إِلاّ الله، كَيفَ وَجَدتُم قَولَ لا إِلهَ إِلاّ الله، مِن لا إِلهَ إِلاّ الله، يا لا إِلهَ إِلاّ الله، بِحَقِّ لا إِلهَ إِلاّ الله، اغفِر لِمَن قالَ لا إِلهَ إِلاّ الله، وَاحشُرنا فِي زُمرَةِ مَن قالَ لا إِلهَ إِلاّ الله، مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله، عَليٌّ وَلِيُّ اللهِ.

- اللّهُمَّ رَبَّ هذِهِ الاَرواحِ الفانِيَةِ وَالأجسادِ البالِيَةِ وَالعِظامِ النَّخِرَةِ الَّتِي خَرَجَت مِنَ الدُّنيا وَهِيَ بِكَ مُؤمِنَةٌ أَدخِل عَلَيهِم رَوحًا مِنكَ وَسَلامًا مِنِّي.

-اللّهُمَّ جافِ الأرضَ عَن جُنُوبِهِم وَصاعِد إِلَيكَ أَرواحَهُم وَلَقِّهِم مِنكَ رِضوانًا وَأسكِن إِلَيهِم مِن رَحمَتِكَ ما تَصِلُ بِهِ وَحدَتَهُم وَتُؤنِسُ بِهِ وَحشَتَهُم إِنَّكَ عَلى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ.

- اللُهُّمَّ وَلِّهِم ما تَوَلَّوا وَاحشُرهُم مَعَ مَن أَحَبُّوا.

- السَّلامُ عَلى أَهلِ الدِّيارِ مِنَ المُؤمِنِينَ وَالمُسلِمِينَ، أَنتُم لَنا فَرَطٌ وَنَحنُ إِن شاءَ الله بِكُم لاحِقُونَ.