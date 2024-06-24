5 سيارات دون أوفر برايس في مصر 2024.. تعرف عليها

يُعاني سوق السيارات المصري من ظاهرة الأوفر برايس التي تُثقل كاهل المشترين وتُجبرهم على دفع مبالغ إضافية، للحصول على سيارات جديدة أو مستعملة، لكنّ بشرى سارة تُثلج صدور الراغبين في شراء سيارة، مع انخفاض حدة ظاهرة الأوفر برايس، ووجود فرصة ذهبية لشراء سيارات 2023 بأسعارها الرسمية المعلنة من قبل الوكيل.

سيارات لا يفرض عليها أوفر برايس

وترصد السطور التالية طرازات السيارات التي تُباع دون ظاهرة الأوفر برايس في مصر، كما يلي.

- أوبل كورسا

الفئة الأولى من سيارة أوبل كورسا موديل 2023 تباع بـ899 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة أوبل كورسا موديل 2023 تباع بـ949 ألف جنيه.

تحتاج أوبل كورسا موديل 2023 إلى 8.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم - ساعة، وتستمد قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتصل إلى سرعة 100 كيلومترا في الساعة من وضع السكون في 8.7 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران يصل إلى 230 نيوتن- متر، وقوة 130 حصانا، وتصل سرعتها القصوى إلى 207 كيلومترات- ساعة.

- سكودا كاميك

ويبلغ سعر السيارة سكودا كاميك موديل 2023 بالسوق المصري بفئة واحدة نحو مليون و100 ألف جنيه.

تتسارع سيارة سكودا كاميك موديل 2023 من وضع السكون وصولا إلى 100 كيلومتر - ساعة في 11.9 ثانية، وتحصل على قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومقترن بها علبة تورس أوتوماتيك، وتنتج قوة 110 أحصنة، وتصل سرعتها القصوى إلى 183 كيلومترا - ساعة، وبها عزم دوران 155 نيوتن-متر.

- بيجو 508

تبدأ أسعار بيجو 508 موديل 2023 من مليون و259 ألف جنيه، وتصل إلى مليون و819 ألف جنيه.

سرعة سيارة بيجو 508 موديل 2023 القصوى تصل إلى 220 كيلومترا - ساعة، وبها قوة 215 حصانا، وزودت بمحرك سعة 1600 سي سي تيربو، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك، وبها عزم دوران 300 نيوتن/متر، ويصل خزان وقودها إلى 62 لترا.

- بي إم دبليو 218

الفئة الأولى من سيارة بي إم دبليو 218 I موديل 2023 تباع بسعر مليون و800 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة بي إم دبليو 218 موديل 2023 تباع بسعر مليون و870 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة بي إم دبليو 218 موديل 2023 تباع بسعر مليوني جنيه.

تتميز بي إم دبليو 218 - موديل 2023 بدوران يصل الي 220 نيوتن- متر، وبها خزان وقود سعة 42 لترا، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 140 حصانا، وتصل سرعتها القصوى إلى 215 كيلومترا/ساعة.

- سيات تاراكو

الفئة الأولى من سيارة سيات تاراكو موديل 2023 تباع بسعر مليون و700 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة سيات تاراكو موديل 2023 تباع بسعر مليون و800 ألف جنيه.

قوة سيارة سيات تاراكو موديل 2023 تصل إلى 150 حصان، وتصل سرعتها القصوى إلى 199 كيلومترا - ساعة، وبها محرك سعة 1400 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل عزم دورانها إلى 250 نيوتن- متر.