متى تحصل المطلقة على معاش والدها؟.. 3 شروط تمنعها من الاستحقاق

حدد قانون التأمينات الاجتماعية إمكانية حصول الابنة المُطلقة على معاش والدها، ولكن هل تحصل عليه كمستحقة من تاريخ الطلاق أم من بعد انتهاء فترة العدة؟

القانون أوضح حق المطلقة في استحقاق المعاش

وقال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض والخبير القانوني، إن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، أوضح حق المرأة المطلقة في استحقاق المعاش بشروط، موضحا خلال تصريحه لـ«الوطن»، أن المطلقة تستحق المعاش شرط ألا تكون لديها دخل إضافي أو مساعدة أو كمنحة من الدولة استحقاق المعاش.

وأشار إلى أن المطلقة تصرف المعاش في الشهر التالي لتاريخ الطلاق، وفور استيفاء كل الأوراق والشروط المطلوبة من الجهة الإدارية المختصة بالمعاشات.