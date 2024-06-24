تفاصيل ضبط 7 محاولات تهرب جمركي في مطار القاهرة الدولي

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 في مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور أحمد سعد عبد المطلب، مدير عام الإدارة العامة لجمارك مطار القاهرة، من ضبط 7 محاولات تهرب جمركي لركاب قادمين من الخارج.

وضُبطت المحاولات السبع في الإدارات الجمركية الأربع بمبنى جمارك الركاب رقم 2، تحت إشراف مصطفى الجندي مدير الإدارة الأولى، وصبحي ربيع مدير الإدارة الثانية، وأحمد الحكش مدير الإدارة الثالثة، وأحمد عبد الهادي مدير الإدارة الرابعة، ونوابهم أحمد عمر و⁠جمال السيد وهاني أبو طالب ومحمود عبد النبي وأحمد عبدالرؤوف مدير إدارة عمليات الفحص بأشعة «X-RAY»، ورجال إدارة الأمن الجمركي.

ضبط كمية من جوهر الحشيش والزيوت المخدرة

وشملت المضبوطات طائرتين لاسلكيتين «درون»، ونظارة ميدان، ومنظار، وكمية من جوهر الحشيش والزيوت المخدرة وعدد من الأقراص المخدرة والحقن والأمبولات والفيتامينات وأدوات الجراحة والمستلزمات والأجهزه الطبية الخاصة بالعظام والسجائر الإلكترونية ومستلزماتها، وأجهزة سونار المراكب، وذلك بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.