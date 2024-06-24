تحذير من أمراض خطيرة تنتشر مع ارتفاع درجات الحرارة.. تجنب هذه العادات

يومًا بعد يومًا تزاداد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة والرطوبة أيضًا؛ وفيما يعتقد البعض أن هذا الوقت لا تنشط فيه الفيروسات أو الميكروبات، إلا أن أنوعًا خطيرة من الميكروبات المعوية يعد هذا الوقت موسمها، وتنتشر بشكل كبير مع زيادة درجات الحرارة، بحسب تصريحات خاصة من الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة لـ«الوطن».

تحذير من أمراض خطيرة تنتشر مع زيادة درجات الحرارة

يقول الدكتور أمجد الحداد، إنه مع ارتفاع درجات الحرارة تنشط الميكروبات المعوية وتنمو بعض البكتريا والطفيليات مثل الأميبا والدوسنتاريا بسبب الأغذية غير جيدة التخزين، أو المتعفنة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وشرب المياه من المصادر المتعددة مثل «الكولديرات»، مما يجعلها تنشط وتنتشر بشكل كبير بين الناس وتظهر أعراضها.. مضيفًا: «كل العوامل السابقة تساعد على انتشار الميكروبات المعوية مع وجود خطر الفيروسات التنفسية بسبب المراوح والتكييف وتغيير درجات الحرارة التي تسبب الصدمة الحرارية».

وعن مدى خطورة الفيروسات التنفسية في الطقس الحار، قال «الحداد»: «الفيروسات التنفيسة تقل حدتها في الحر، لكن مع تشغيل التكييفات والمراوح تنشط الفيروسات التنفسية برد أو أنفلونزا الصيف الشديدة جدا وتنشط كورونا أيضًا مع تغيير الجو، الميكروبات المعوية هي الأكثر نشاطًا وأخطر منها».

اعراض الإصابة بالميكروبات المعوية

وتعد أشهر اعراض الإصابة بالميكروبات المعوية مثل «سالمونيلا، الأميبا والدوسنتاريا» التالي: