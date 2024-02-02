طريقة الاعتناء بالطفل المصاب بالنزلة المعوية.. يشرب ربع فنجان سوائل كل 15 دقيقة

يصاب عدد كبير من الأطفال والرضع في فصل الشتاء بالنزلات المعوية، نظرا لتقلبات الطقس، وبرودة الجو، وقد تسبب هذه النزلات الجفاف للطفل الأمر الذي يعرض حياته للخطر، ونقدم في السطور التالية طرق الاعتناء بالطفل المصاب.

أسباب الإصابة بالنزلات المعوية

وقال الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، في تصريحات لـ«الوطن» إنه يجب أن يتم التعرف على أسباب الإصابة بالنزلات المعوية وكيفية رعاية الطفل المصاب بها، مشيرا إلى أنها تحدث نتيجة عدوى فيروسية أو بكتيرية في الأمعاء عند تناول الطفل لطعام أو شراب ملوث، أو استخدام أدوات شخص مصاب بالمرض، أو لمس الطفل لأدوات ملوثة ثم وضع يده في فمه وتنتشر الإصابة بالنزلات المعوية بصفة خاصة في المدارس ودور الحضانة نتيجة لاختلاط الأطفال.

آلية حدوث المرض

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن آلية حدوث النزلة المعوية حيث يحدث المرض عندما يتهيج الغشاء المبطن للمعدة و الأمعاء يسبب الالتهاب وعادة ما يكون السبب هو الفيروسات واكثرها شيوعأ هو فيروس الروتا Rota Virus

علاج النزلة المعوية

وأوضح أن علاج النزلة المعوية مع الأطفال حسب مناعة الطفل إذ أنه قد يزول المرض خلال يومين، وقد يأخذ مدة أطول تصل إلى أسبوع ما يتطلب الصبر، مشيرًا إلى أن العلاج عبارة عن التالي:

- سوائل محلول الجفاف تكون خالية من الأحماض.

- والأكل الخالي من الدهن، ويعطى الطفل كميات قليلة ولفترات قصيرة.

- ولا يعطى الطفل غسولا للمعدة ولا مضادًا حيويًا كما تنصح بذلك الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال.

- لا داعي لعمل تحليل للبراز في الحالات العادية ولكن يجب أخذ عينة من البراز للتحليل والمزرعة في حالات ضرورية يحددها الطبيب المختص مثل:

- إن كان الإسهال مصحوبا بدم

- أو كان الطفل لديه أمراض أخرى كنقص المناعة أو أورام.

- أهم ما في النزلة المعوية هو تفادي الإصابة بالجفاف.

وعن طريقة الاعتناء بالطفل المصاب، فأشار إلى أنه إذا كان عمره أكبر من 6 شهور وغير مصاب بجفاف يمكنكِ العناية به في المنزل حيث يتم إعطاء الطفل كميات من السوائل مقسمة على مدار اليوم، وليس مرة واحدة لأن ذلك قد يزيد من حالة القيء، إذ يعطى الطفل 1/4 فنجان من السوائل كل ربع ساعة أو 5 مل كل دقيقة.