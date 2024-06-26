قصة اليوم العالمي لمحاربة المخدرات.. متى بدأت أول حملة توعية؟

في الـ26 من يونيو كل عام يحتفي العالم باليوم العالمي لمحاربة المخدرات، وذلك منذ الاعتراف بالسموم كمشكلة عالمية تتطلب حلاً فوريًا في بداية القرن العشرين.

ومع انعقاد المؤتمر الدولي الأول حول المخدرات في شنغهاي عام 1909، تم إنشاء نظام لمراقبة الإنتاج والاتجار، وفي السطور التالية نستعرض تفاصيل بداية أول حملة لمواجهة خطر المخدرات.

بداية أول حملة لمحاربة المخدرات

في فترة الثمانينيات وأوائل التسعينيات ظهرت أول حملة إعلانية لمحاربة المخدرات، بعنوان «قل لا»، كجزء من الحرب التي قادتها الولايات المتحدة على المخدرات، بهدف حماية الأطفال من الانخراط في الاستخدام غير القانوني للمخدرات، كما تم إنشاء الشعار ودعمه من قبل السيدة الأولى نانسي ريجان، في فترة رئاسة زوجها رونالد ريجان.

معلومات عن أول حملة لمكافحة المخدرات

بالتزامن مع اليوم العالمي لمحاربة المخدرات والاتجار بها، نعرض التفاصيل التالية لحملة «قل لا» بحسب الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة: