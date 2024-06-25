متابعات ميدانية مكثفة لـ30 هيئة شبابية ورياضية بالقليوبية

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، الإدارات الفرعية بالمُتابعة الميدانية لمراكز الشباب البالغ عددها 30 مركز بمختلف الإدارات الفرعية.

كما شملت المتابعات مراجعة العضويات بعدد من مراكز الشباب واستيفاء السجلات المالية والإيصالات، ومُراجعة عوامل الأمن والسلامة الخاصة بالملاعب وحمامات السباحة، حرصا على أمن وسلامة المترددين، والتأكد من الالتزام وتخفيض استهلاك الكهرباء، إضافة إلى مُتابعة حمامات السباحة والتأكد من توافر شروط الأمن والسلامة داخل الأكاديميات.

خطوات لـ ترشيد الكهرباء

كما تشمل عملية المتابعات عملية ترشيد الكهرباء وغلق الإضاءة الخارجية لقاعات الأفراح وللمركز والإبقاء على كاميرات المراقبة وإقامة جميع المباريات قبل غروب الشمس.

وتهدف المتابعات الميدانية المستمرة لمراكز الشباب التأكيد على التزام العاملين، وتقديم الخدمات، ومُراجعة إجراءات الأمن والسلامة بالمراكز، والإجراءات الدفترية والإدارية وتنفيذ الأنشطة.

تطبيق سياسات وزارة الشباب

تأتى هذه الخطة بتوجيهات من الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية لفرض عملية الرقابة على مراكز الشباب؛ للتأكد من التزامها لتقديم أفضل الخدمات للمُترددين عليها وفقا لسياسة وزارة الشباب والرياضة.