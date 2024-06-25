سعر سبيكة ذهب btc اليوم الثلاثاء في محلات الصاغة

السبائك الذهب من أفضل أشكال الاستثمار في الذهب، ويتراوح سعر سبيكة ذهب btc اليوم الثلاثاء 25-6-2024، ما بين 3606 للسبيكة الجرام و403.125 ألف جنيه للسبيكة الـ100 جرام.

سعر سبيكة ذهب btc اليوم

وترصد الوطن، خلال السطور التالية، سعر سبيكة ذهب btc اليوم الثلاثاء، في الصاغة وفقًا لـ«آي صاغة»، وذلك كالتالي:

- سعر سبيكه ذهب btc عيار 24 وزن 5 جرامات: 20.205 ألف جنيه.

- سعر سبيكة ذهب btc عيار 24 وزن 10 جرامات: 40.390 ألف جنيه.

- سعر سبيكة btc عيار 24 وزن 20 جراما: 80.650 ألف جنيه.

- سعر سبيكة btc عيار 24 وزن 50 جراما: 199.970 ألف جنيه.

- سعر سبيكة btc عيار 24 وزن 100جرام: 403.125 ألف جنيه.

أسعار الذهب اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في محال الصاغة نحو 3606 جنيهات للشراء و3588 جنيها للبيع.

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في سوق الصاغة 3155 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الآن في محال الصاغة إلى 2704 جنيهات للشراء، 2692 جنيهًا للبيع.

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في الوقت الحالي بمحال الصاغة 25 ألفًا و240 جنيهًا.