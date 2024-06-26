مواعيد غلق المطاعم والكافيهات بعد قرارات الحكومة.. تفاصيل مهمة

تستعد وزارة التنمية المحلية لتنفيذ تعليمات رئيس الوزراء، بشأن خطة ترشيد الاستهلاك، وتشمل مواعيد غلق المقاهي والكافيهات والمطاعم، ضمن خطة غلق المحلات لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، حيث تضمنت مواعيد المحلات، غلق المطاعم، والكافيهات، والسوبر ماركت في الواحدة صباحا، على أن تطبق المواعيد الجديدة للمحلات اعتبارا من أول يوليو المقبل وتحديدا يوم الاثنين .

مواعيد غلق المحلات

كما تتضمن المواعيد غلق المحلات التجارية على مستوى الجمهورية في 10 مساء يوميا، مع مد العمل ساعة أيام العطلات الرسمية والخميس والجمعة، وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الوزارة ستُصدر تعليمات لكُل المحافظات بشأن المواعيد الجديدة للمحال حتى يتم الالتزام خلال تلك الفترة، من أجل دعم خطة الدولة لترشيد الاستهلاك .

خطة ترشيد الاستهلاك

وأشار إلى أن الوزارة تتابع أيضا خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بالمباني الحكومية، وأعمدة الإنارة بالشوارع والميادين والإعلانات بالشوارع والمحلات للحد من استهلاك الكهرباء.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء وجه وزير التنمية المحلية بالبدء في تفعيل أولى خطوات عملية الترشيد اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، حيث يتم غلق مختلف المحلات التجارية والمولات على مستوى الجمهورية في الساعة العاشرة مساء، وذلك فيما عدا «الصيدليات، والسوبر ماركت، والمطاعم»، على أن يتم غلق المطاعم والسوبر ماركت في الساعة الواحدة صباحاً، واعتبارها جزءا من خطة تساعد في عمليات الترشيد، مُطالباً المواطنين بأهمية المشاركة في ترشيد الاستهلاك داخل المنازل، ومختلف المنشآت لتقليل حجم المنتجات البترولية المستوردة.