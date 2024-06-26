5 عادات يومية تسبب الإصابة بدوالي الساقين.. توقف عنها فورا

أوردة متضخمة زرقاء اللون تنسج شبكات على الساقين فيما يعرف باسم الدوالي التي تشبه خيوط العنكبوت وتسبب الألم عند الوقوف أو ثني الركبة، وتحدث في معظم الأحيان نتيجة عادات يومية خاطئة يقوم بها الكثيرون دون علم بخطورتها، وفي السطور التالية نستعرض أبرز تلك العادات لتجنب الإصابة بدوالي الساقين.

عادات خاطئة تزيد خطر الإصابة بالدوالي

تحتوي الأوردة الدموية على مجموعة من الصمامات أحادية الاتجاه، والتي تمنع تدفق الدم إلى الخلف، ولكن عندما تتلف هذه الصمامات أو تتوقف عن أداء وظائفها الحيوية، يبدأ الدم في التراكم داخل الأوردة ولا يعود في اتجاه القلب مجددًا، وهو ما يسبب انتفاخها تحت الجلد بحسب ما قاله الدكتور مختار عبدالحق استشاري جراحة الأوعية الدموية لـ«الوطن»، إذ أوضح أن هناك بعض العادات اليومية التي تزيد من احتمالية الإصابة بالدوالي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

1. الثبات على وضعية واحدة في الجلوس

من أكثر الأسباب شيوعا عن دوالي الساقين أنها تحدث نتيجة الوقوف لفترات طويلة، لكن ذلك ليس السبب الوحيد بل على العكس، يمكن للجلوس أيضا أن يسبب المشكلة نتيجة إعاقة ضخ الدم من الأوردة السطحية الموجودة في الساقين إلى القلب، فتتراكم فيها حتى تنتفخ.

ويعتبر وضع ساقٍ على الأخرى في الجلوس لفتراتٍ طويلة من أبرز الأسباب المؤدية إلى الإصابة بالدوالي.

2. الإفراط في تناول الأملاح

يعمل الملح على زيادة ضغط الدم مما قد يؤدي إلى تلف الأوردة وتمددها لتشكل الدوالي.

3. ارتداء السراويل الضيقة

برغم أناقة مظهرها إلا أن السراويل الضيقة تقيد مسار الدورة الدموية وتجعل من الصعب تدفق الدم من الساقين إلى باقي أجزاء الجسم، كما أن المبالغة في ربط الأحزمة على الخصر تزيد من انتفاخ الأوردة.

4. النوم على الظهر

لا يعتبر هذا الوضع الأفضل في النوم لأنه يسبب مزيدا من الضغط على الأوردة، وبدلا من ذلك يُنصح بالنوم على الجانب الأيمن لتسهيل تدفق الدماء إلى أجزاء الجسم بصورة طبيعية وتنشيط الدورة الدموية بما يمنع انتفاخ الأوردة.

5. السمنة المفرطة

قلة الحركة وتناول الطعام غير الصحي وغيرها من العادات الخاطئة التي تسبب زيادة الوزن، يمكنها أن تزيد خطر الإصابة بدوالي الساقين خاصةً عند الميل إلى الارتكاز على ساقٍ دون الأخرى في الوقوف وإهمال تدليك الساقين بصورة دورية.